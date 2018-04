"Que nadie busque fantasmas porque es una decisión de Madrid que aquí solo podemos acatar"

El presidente de la Federación Navarra de Fútbol Rafa Del Amo ha querido salir al paso en la SER tras la polémica suscitada con el informe jurídico de la española permitiendo al Iruña disputar la fase de ascenso a 2ªB cuando Cirbonero y Burladés ya habían celebrado su presencia en los palyoffs y ahora se tendrán que jugar una plaza entre los dos. Del Amo reconoce que "es muy difícil contentar a todos en el fútbol" y quiere dejar claro que "la petición del informe jurídico lo realiza la Federación Navarra por lo que no hay que buscar fantasmas ni nada por otro lado como se está hablando".

"Aquí poco podemos hacer, es una decisión de Madrid al ser una competición nacional y no nos queda otra que acatar la normativa" señalaba el presidente de la Navarra que reconocía que "yo no puedo defender más a un club que a otro, soy el presidente de todos los clubes y con todos tengo buena relación, a mí me da igual que suba uno u otro".

Del Amo ante el revuelo generado afirma estar muy tranquilo ya que "tengo todo por escrito, la respuesta del gabinete jurídico solo responde ante hechos consumados y poco más podemos decir o hacer. "Entiendo que es mucho mejor así como lo hemos hecho" eso sí apuntaba Del Amo que "este caso es el primero que se ha dado y había que ser muy prudentes pero entiendo a los clubes la ilusión que tenían por jugar el playoff y de ahí las celebraciones pero hay que ser más prudentes".