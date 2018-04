Xabi Oroz: “He evolucionado pero seguiré intentando mejorar cada día”

El capitán se muestra exigente en este tramo final de la temporada

El Delteco GBC afronta una nueva semana de campeonato en una jornada en la que tiene otra vez la oportunidad de sellar la permanencia matemática en ACB, esta vez, ante su gente en Illunbe. En rueda de prensa ha comparecido el capitán Xabi Oroz.

Sin relajaciones. “Tranquilidad, para nada. Sí que es verdad que ahora tenemos esa confianza pero no estamos tranquilos. El equipo está haciendo un buen juego pero todavía tenemos ambición así que no creo que estos partidos restantes serán de tranquilidad”.

Preparando el partido como uno más. “Nosotros al final no tenemos que mirarles demasiado. Intentaremos preparar el partido como uno más porque al final es lo que es, un partido muy importante, pero es en casa. Cada partido en casa es una oportunidad para enganchar al aficionado. Parece que están los deberes hechos pero este partido ya sería el broche definitivo a la temporada”.

Mejoría. “Es verdad que algunos jugadores subimos una categoría e implica que los jugadores sean de mayor nivel. Diariamente aprendes solo viéndoles. Además, soy muy autocrítico intento mejorar cada día. He evolucionado pero seguiré intentando mejorar cada día”.

Su lesión. “Ahora mismo no me molesta demasiado, cuando juego al menos no. Sí que es cierto que cuando los fisios me tocan la zona me molesta porque es una zona complicada. La cosa ha mejorado bastante aunque seguiré con mi tratamiento diario y espero que esas pequeñas molestias se queden en nada.

Oroz, también con el Sammic Iraurgi

El capitán del Delteco GBC no se ha querido olvidar del Sammic Iraurgi con motivo de la final que tienen el viernes en Vitoria ante el Araberri en la que se juegan seguir un año más en Leb Oro.

“Estaré como toda la temporada viéndoles, espero que puedan ganar en Vitoria y se salven porque es mi equipo de toda la vida. Todo el pueblo se volcó el otro día con el club que está haciendo un gran trabajo y espero que puedan ser de Leb Oro otro año más”.