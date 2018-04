Anoeta pitará a Íñigo Martínez el próximo sábado. La vuelta del central de Ondarroa por primera vez a San Sebastián, después de su marcha en el pasado mercado de invierno al Athletic de Bilbao, marca sin duda las horas previas al derbi vasco de esta jornada. Realmente, lo eclipsa todo. Porque la afición de la Real Sociedad no perdona, o no quiere perdonar, lo que considera una "traición" del defensa vizcaíno. Y se lo hará saber el sábado durante el derbi vasco: cuando salga a calentar, cuando sea anunciado por megafonía, cuando toque su primer balón... Anoeta sigue enfadada por cruzar la A-8 en un momento complicado deportivamente para la Real, por vestir la camiseta del eterno rival. Basta con darse una vuelta por San Sebastián con una grabadora para darse cuenta de ello.

"Siempre tirán las tierras, porque es de Ondarroa; pero el gesto y el momento de irse no han sido adecuados, y todos los aficionados de Anoeta pensamos lo mismo. Y al final sus gestos y palabras han sido claramente para ver sus sentimientos por el Athletic", señala un seguidor txuri-urdin que viste una camiseta de la Real. Su amigo añade: "Que diga que es del Athletic de pequeño cuando hace años decía que nunca iriía al eterno rival, y ahora como cambia la situación, así que asumir lo que sabemos ahora. Que lo disfrute con salud, que sea feliz allí, que aquí no se le echa de menos".

"Su actuación es de verguenza. Si era del Athletic desde pequeñito, ¿qué pintaba aquí? Que no vuelva más, que no lo queremos, nos ha dado un palo muy gordo", cuenta con cara de enfadado otro seguidor. Se suma a la conversación otro joven aficionado, cuando escucha la pregunta. "¿Qué le va a parecer a un aficionado de la Real su vuelta? Pues mal. Ya está demostrando lo que era en el vestuario. Esa gente no aporta nada, futbolísticamente serías muu bueno, pero hay gente más comprometida con el equipo, así que esa gente, fuera de la Real. Se le pitará y se lo merece".

Y según avanzas por el centro de San Sebastián, uno se encuentra con aficionados todavía más radicales. "Demuestra que es un falso. Ahora decir que es del Athletic después de estar tantos años aquí en la Real, es de ser un falso, que espere buenos pitos aquí, soy el primero que le voy a pitar", comenta un joven aficionado. "La pitada se la iba a llevar igual, así que encima después de lo que dijo hace una semana, imagínate. Es un quedabien y se le va a pitar, para que vea lo que sentimos, lo que nos hizo", añade un amigo que le acompaña. Es el sentir de una afición, la txuri-urdin, que prepara su protesta contra Iñigo Martínez, al que les costará ver en Anoeta vestido de rojiblanco. Eso sí, la protesta debe quedarse ahí, en una pitada, todo lo que venga de más a partir de ahí, estaría de sobra, y perjudicaría a la imagen de la Real.