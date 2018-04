‘Shootball’, un filme esperado y emotivo

El miércoles se ha presentado la película Shootball, dentro de la programación del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. En el acto han estado presentes su director, Félix Colomer y uno de los protagonistas, Manuel Barbero, padre de una víctima de abuso sexual.

Shootball cuenta la historia del propio Barbero y Joaquín Benítez, el pederasta que abusó de su hijo. Además, Benítez abusó de veinte niños más, dentro del escándalo conocido como caso Maristas, en el que se denunciaban los abusos sexuales en algunos colegios Maristas de Cataluña.

El filme-documental dirigido por Félix Colomer es el primero en el que un pederasta confiesa las agresiones sexuales cometidas, además de explicar el porqué de estas a través de un relato psicológico y emocional.

Barbero ha destacado que "las instituciones no se quieren mover. Es un tema que parece que lo quieren ver de lado y hasta que la sociedad y las instituciones no seamos capaces de mirarlo de frente, difícilmente conseguiremos acabar con esta lacra", a lo que añadía que "este documental es un medio, no solo para llegar a la sociedad, sino para visibilizar esa inacción de las instituciones".

Por su parte, Colomer aseguraba que "nos grabamos a nosotros mismos en primera persona porque nos dimos cuenta de que era tan importante grabar lo que había delante de la cámara, como lo que había detrás de la cámara y ver como no solo era un malo, que era el pederasta contra el mundo, sino que había muchas instituciones que habían permitido que este malo estuviera suelto durante mucho tiempo".

La película será proyectada el jueves a las siete de la tarde en el teatro Victoria Eugenia.