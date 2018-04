Juanmi: "Los derbis hay que ganarlos"

Juanmi Jiménez, jugador de la Real Sociedad, ha hablado hoy en Zubieta sobre el derbi vasco de Anoeta de este próximo sábado.

-Derbi vasco. "Para todo el mundo, los de casa como los de fuera, es un partido especial, de lo que da igual como vengan las dinámicas, es bonito y siempre se afrontar con muchas ganas de jugar, y ganar".

-Más importante por la mala temporada. "Un derbi de por sí es importante, pero igual por la temporada que llevamos igual si es más importante y encima es en nuestra casa con nuestra afición, les queremos brindar una alegría".

-Los derbi se ganan. "Es n partido para conseguir los tres puntos, porque los derbis hay que ganarlos, pero el equipo va a salir a ganar este y el resto de partido, para quedar lo más arriba posible".

-Vuelta de Iñigo Martínez. "No hay más motivación por tener un ex compañero enfrente. Al final dentro del campo no hay amigos se trata de conseguir los tres puntos y eso es lo que hay que hacer, nada más".

-Pitos a Iñigo Martínez. "Nosotros le pedimos a la afición que esté como el día del Atlético de Madrid, lo que tienen que hacer es apoyar al equipo y dejar el resto, porque lo importante es lograr los tres puntos, lo demás es secundario".

-Futuro. "Por mi cabeza sólo pasa seguir mejorando y hacerlo lo mejor posible en estos cuatro partidos, para empezar la temporada lo mejor posible y con la mayor motivación posible, para intentar conseguir con nuevos retos y nuevos objetivos".