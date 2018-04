Salvador Durbán: "El IFA pierde independencia cuando la presidencia la toma un político"

Salvador Durbán, la persona que presidió el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) hasta mayo de 2001, ha declarado como testigo de las acusaciones y las defensas en el juicio político de los ERE y su discurso ha servido a unos y a otros. Ha defendido su independencia al frente de una agencia pública y ha tratado de hacer ver que cuando él se marchó y asumió la presidencia un político, en este caso el exconsejero Antonio Fernández, el IFA "perdió independencia". "Las actuaciones ya no tienen la aportación de un profesional", ha señalado; aunque Durbán ha ocupado otros cargos de libre designación en la Junta.

El testigo ha descrito la función del IFA, que pasó a pagar las ayudas investigadas que otorgaba Empleo tras su marcha, como un organismo "subvencionador", que llegó a gestionar en subvenciones de la Comunidad Europea 10.000 millones de pesetas al año. Un organismo que trabajaba con "más agilidad" temporal que las consejerías porque no tenía interventor y no estaba sometido al control previo sino al posterior de la Cámara de Cuentas, el Parlamento o las instituciones europeas. La mayoría del dinero que le llegaba era de Europa, ha dicho para dar subvenciones a fondo perdido que les obligaba a convocar y seleccionar a las empresas.

El IFA pagaba, ha dicho, "las ayudas" pero siempre "con un informe previo de mi asesoría jurídica que me decía que yo tenía capacidad, competencias y dinero. Autorizaba el pago si estaba cubierto con fondos". También ha explicado que nunca tuvo "desfases presupuestarios, eran de tesorería, lo que quiere decir que estaba cubierto el gasto".

Durbán no sabe nada del convenio marco que firmaron "dos políticos de la Junta" para poner en marcha la fórmula supuestamente irregular de pago de los ERE. Lo suscribieron el 21 de julio de 2001 el presidente del IFA y viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y el consejero de Empleo, José Antonio Viera. Un "convenio loco" que estableció que el director general de Trabajo concediera las ayudas sin control previo de la Intervención de la consejería y transfiriendo dinero al IFA, luego agencia IDEA, que se encargaba de librar el pago.

El exalto cargo ha referido que en una ocasión desconvocó a cinco aseguradoras que había citado previamente para ofertarles las pólizas de los extrabajadores de Santana, propiedad del IFA. Los desconvocó por orden de Antonio Fernández, entonces viceconsejero de Empleo y uno de los acusados en este juicio. "Me dijo que no era mi competencia". También le dijeron en otra ocasión que las prejubilaciones no eran de su competencia ni tampoco las modificaciones presupuestarias. En este caso no ha dado nombres ni se los han preguntado.

El juicio seguirá el lunes con la declaración de miembros de la Guardia Civil que investigaron el caso de los ERE, que sienta en el banquillo a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros 20 exaltos cargos de la Junta.