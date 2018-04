El pleno pide que Fomento termine las obras de la A-55 en Mos en junio.

El pleno municipal ha aprobado por unanimidad una moción del grupo municipal socialista para pedir al Ministerio de Fomento que termine las obras de la A-55 para "mejorar la seguridad de una de las vías con maior siniestralidade e índice de peligrosidade de España". unas obras que se comenzaron en octubre de 2015, pero que se paralizaron por una modificación del proyecto, sin que se retomasen jamás y haciendo que desde hace dos semanas la corporación del Ayuntamiento de Mos al completo, acompañada de la sociedad civil del municipio proteste cada viernes para pedir que se retomen las obras con fechas y plazos claros.

La concejala de urbanismo de Vigo, María Xosé Caride, que defendió esta moción, destacó que sólo en febrero ya se detectaron 48 partes de incidencias en esta vía dando a los conductores inseguridad sobre cuándo y cómo llegarán a su destino. Caride destacó que las obras no se han retomado todavía a la altura de Mos y han pedido que las obras se terminen antes de mediados de junio, cuando circulan por esa vía unos 70.000 conductores. Mientras esta situación no se produce, Caride pidió que se levante el peaje para la circulación por la AP-9 en el tamo entre Vigo y o Porriño y ha pedido que "se ponga una solución a esta situación que perjudica a vigo y su imagen" por no tener en cuenta la peligrosidad de la vía.

Desde Marea de Vigo, Xosé Lois Jácome destacó que se trata de uno de los tramos de España con mayor número de puntos negros y siniestralidad y mostró su apoyo a la propuesta del PSOE. Desde el PP, Diego Gago recordó que el trazado de la actual autovía fue diseñado por el gobierno socialista de Felipe González, culpando, por ello, de la situación actual al gobierno socialista. Gago tiró de hemeroteca para demostrar las distintas posturas adoptadas por el Partido Socialista a lo largo de lso últimos 15 años en esta materia y aseguró que "el único gobierno que está tratando de resolver esta situación es el del PP y ustedes han votado en el Parlamento de Galicia en contra de lo que hoy piden, cuando gobernaban en la Xunta". María Xosé Caride respondió a Gago recordando que Feijóo gobierna en la Xunta desde hace nueve años y que en todo este tiempo no se ha hecho absolutamente nada y agradeció el apoyo de los populares aunque les pidió que lo "lleven también a otros foros".

FInalmente, y a pesar del debate y los reproches, la moción fue aprobada por unanimidad, contando con el apoyo de todos los grupos municipales.