Entre informes técnicos y la sentencia del regreso de los bienes de Sijena

El ex consejero de Cultura del Gobierno de Cataluña, Santi Vila, ha finalizado ya su declaración en Huesca ante la Juez Marina Rodríguez y el fiscal Juan Baratech. A la salida del Juzgado Vila ha señalado que espera que esto acabe en nada y lamentaba que una situación política haya terminado en los tribunales, según informa Radio Huesca.

LAMBÁN: "VILA estaba obligado a cumplir la sentencia de los jueces" Pepe Lasmarías Sobre la declaración de Santi Vila en los juzgados de Huesca, a Javier Lambán se le ha preguntado por la explicación que ha dado el ex consejero, afirmando que él estaba obligado a cumplir con la ley de Patrimonio Catalán. Según Lambán, Vila "estaba obligado a cumplir la sentencia de los jueces y creo que es justo a que comparezca ante un juez y dé explicaciones y asuma las responsabilidades civiles o judiciales de cualquier índole". Para el presidente aragonés, "si hiciéramos un inventario exhaustivo de todos aquellos que han incumplido con su obligación a la hora de ejecutar las sentencias, seguramente no sea solamente Santi Vila el que tenga que comparecer".

Vila también añadía que confía en que los departamentos aragoneses, catalanes y el Ministerio de Cultura encuentren una solución al conflicto. Al político catalán se le ha tomado declaración indagatoria por un presunto delito de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial por desoír los reiterados mandatos de la magistrada Carmen Aznar quien ordenó la devolución de 44 piezas artísticas de Sijena que se encontraban en el Museo de Lleida.

Vila ha señalado, a la salida de los juzgados, que "en la medida de que los bienes que se encontraban en Lleida formaban parte de una colección, sujetos a una serie de informes y condicionantes desde el punto de vista administrativo que eran de obligado cumplimiento por parte del consejero de Cultura". Por eso, "estaba ante un conflicto de una resolución judicial que nos requería para que tomáramos una serie de decisiones pero también el obligado cumplimiento del conseller de Cultura ante la Ley de Patrimonio y Museos".

Vila, en su día, señaló que no entregaría las piezas de Sijena y dictó una resolución para impedir su devolución como ordenaba la sentencia del Juzgado número 1 de Huesca, de fecha 8 de abril de 2015. Piezas que regresarían a Sijena el pasado 11 de diciembre con auxilio de la Guardia Civil. El ex consejero ha tenido que buscarse un abogado privado ya que el Ministerio de Cultura no autorizó la designación que realizó por su cuenta Dolores Pertús, secretaria general de la Generalitat, sin competencias para estas decisiones.