Preguntas y respuestas del 6 de marzo

La vez anterior que estuvo el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, respondiendo a las preguntas de los oyentes fue el pasado 6 de marzo. Los oyentes plantearon varias dudas por teléfono y estas son las respuestas:

Malas condiciones del corredor verde, de la Carretera de Madrid al Canal Imperial y las calles no principales del Barrio de la Delicias.

El corredor verde Oliver Valdefierro Fase II B está en proceso de incorporación al mantenimiento de la Contrata de Parques y Jardines.

El informe técnico ya está redactado y se está preparando el Decreto de incorporación.

No obstante los nuevos pliegos ya recogen esta incorporación al mismo.

Dada la situación de finalización del contrato de mantenimiento en Diciembre de 2017 y judicialización del proceso de licitación, no se puede incorporar el mantenimiento del corredor a la nueva contrata hasta que no se resuelva el mismo.

Las actuaciones urgentes en esa zona se realizan previa valoración.

Faltan dos árboles en la calle Cereros 22, 24 desde hace 5 o 6 años. Dice la oyente haberlos solicitado al Ayuntamiento pero no ha habido forma

Girada visita por el personal de la Unidad de Inspección de Parques y Jardines se ha comprobado la necesidad de reposición del arbolado de referencia.

Este Servicio programa anualmente la plantación de reposición del arbolado de la Ciudad por Distritos en función de las prioridades y de la disponibilidad de planta.

Se procederá a realizar la reposición de marras del arbolado viario de la calle Cereros, así como en el resto de las calles del Distrito en el que se encuentra, conforme a la programación establecida.

Un oyente de Monsalud recuerda que en los años 80 se hicieron aceras con alcorques donde se plantaron árboles, pero que hubo que eliminar porque las raíces levantaron el firme. Ha ocurrido en calles como Ramiro I, Miguel Labordeta, y por ese este oyente pide al Ayuntamiento que piense en el futuro a la hora de diseñar las aceras de las calles para que esto no ocurra.

Se remite al departamento correspondiente de Parques y Jardines, tomando en consideración la sugerencia de este vecino para futuras actuaciones.

Parada del autobús L-42 junto al Centro Cívico del Barrio, en la Plaza Ermita con Tomás Pelayo. Fue prometida por la anterior Corporación, aunque nunca realizada.

Desde Servicios Públicos se ha iniciado gestiones para un nuevo contrato de marquesinas. Una vez esté adjudicado, tomamos nota para la instalación de la marquesina requerida.

La fuente ornamental de Doctor Iranzo con Ps. Echegaray no funciona

Esta fuente ha estado fuera de servicio por un problema en el abastecimiento de agua que es de pozo, si bien actualmente se ha resuelto el problema y está en servicio.

El parque Miraflores está abandonado: mucha suciedad hay calvas de césped y ratas

Remitimos nota al Servicio de Parques y Jardines y nos comunican que el citado parque se limpia con la frecuencia establecida de dos veces a la semana.

El césped se resembró en el año 2016 y posteriormente en el 2017 por las mejoras realizadas en la instalación del riego, las calvas están producidas por los usos indebidos de los ciudadanos ya que juegan al fútbol, los perros escarban, orina y deterioran el césped.

Hace un tiempo en la zona de Luis Puntes, en las enredaderas de la pérgola, se informó de la existencia de ratas y se suprimieron las hiedras.

Se pasa la reclamación al Instituto Municipal de Salud Pública para informe de la situación actual en el tema de roedores.

El Instituto Municipal de Salud Pública nos informa se están realizando controles en el Parque Miraflores. Dichos controles, y con el fin de no utilizar rodenticidas biocidas, dada la presencia de niños y perros, se realizan mediante la colocación en altura de cajas de captura, dado que se trata de rata negra, que vive en altura de cipreses y palmeras. Se seguirá con el sistema hasta que se considere controlada la plaga.

¿Cuántos impuestos deberíamos de pagar para tener la calle libre de cacas de perros? Hay mucha suciedad en la calle Expreso de Shangay, en Valdespartera

Remitimos esta queja a la Unidad de Limpieza Pública, en el día de la fecha se están realizando trabajos de limpieza, tanto de limpieza viaria como en lo que respecta a zonas verdes. En cuanto a limpieza pública de viales se limpian con regularidad, si bien, se van a intensificar los medios establecidos y su periodicidad .

La fuente de agua de boca junto al Colegio Luis Buñuel y la pasarela del voluntariado no funciona “desde hace 285 días”

Las fuentes de beber durante los meses de invierno se cierran para evitar deterioros mayores por heladas durante los meses de frío. En la actualidad están todas en funcionamiento, salvo las que están para desatascar o con alguna incidencia.