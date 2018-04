"Nos dan por muertos"

Tercera etapa de Fran Fernández en el banquillo del primer equipo, pero ahora con el relativo margen de seis partidos. Sustituyó a Fernando Soriano, Luis Miguel Ramis y ahora Lucas Alcaraz. El balance es positivo, con dos victorias y un empate como técnico rojiblanco. En Tercera ha clasificado al filial para disputar el Play Off de ascenso, si bien ha cambiado radicalmente de chip y tratará de salvar, con la inestimable ayuda de los futbolistas, la Liga de Fútbol Profesional para el club de su tierra.

Morcillo ha vivido todas las etapas del almeriense en el equipo y no tiene dudas sobre su rendimiento: “Fran está sobradamente capacitado para sacar adelante la situación. El balance es muy bueno, y no solo en puntos, sino por cómo se hace cargo del equipo, ya que es después del cese de un entrenador”.

Las quinielas

No le gusta a Morcillo que den como favorito para descender al Almería. Es consciente de la mala racha de resultados, aunque la clasificación reza que los rojiblancos aún no han entrado en la zona roja. Dicha situación toca la moral y el orgullo de los profesionales: “En las quinielas nos dan como descendidos, a pesar de que no hemos vuelto a caer a esa zona. Se habla demasiado y eso nos motiva, nos pica en el vestuario. Pero llama mucho la atención que siempre piensen en nosotros”.

Es el partido

Si el Almería quiere seguir haciendo cuentas, tiene que ganar al Barcelona B. Es el día para romper de raíz la mala racha y empezar a asegurar la continuidad en la categoría de plata. “Hay que ganar, independientemente de si se juega bien o mal. Recuerdo partidos poco vistosos y muy efectivos. Ahora toca sumar tres puntos”. A su lado estará la afición, que responde a la llamada del club. Se espera un lleno: “La gente responde a pesar de que no le damos lo que se merece. El sábado tenemos una final y no estaremos solos”.