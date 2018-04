Miguel Ángel Ramírez:"He dado mis explicaciones a su señoría y he pedido disculpas"

El magistrado Luis Galván ha dejado en libertad provisional sin fianza a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, tras tomarle declaración en el juzgado de guardia como presunto autor de un delito de fraude a la seguridad social. Su única obligación tras ser puesto en libertad es la de comunicar a la autoridad judicial cualquier cambio de domicilio o teléfono.

El mandatario del equipo insular explicó una vez puesto en libertad que “hemos tardado muy poco” puesto que “he dado mis explicaciones su señoría y pedido disculpas” porque “no teníamos que haber llegado a esta situación” puesto que a su entender “ha existido un mal entendido; me aceptó las disculpas y me he acogido mi derecho a no declarar y me ha puesto en libertad”, resumió.

El auto “estaba recurrido en tiempo y forma y por eso mis abogados entendían que no tenia que declarar en la audiencia”, pero “ante la llamada de la justicia vengo desde Miami porque su señoría se molestó y por eso estoy aquí”, detalló. Cree que “las cosas no se han explicado bien” y por eso “cuando dije que estaría aquí hoy miércoles era verdad y por eso aquí estoy”.

Tras salir de los juzgados ahora se encuentra “como cualquier investigado en cualquier causa”, por lo que “tengo que dejar mi teléfono y dirección”, pero “no haY nada excepcional”.

Regresó en avión privado “porque el lunes un avión de Air Europa no pudo salir y el martes, ante la posibilidad de tener problemas de overbooking y como me había comprometido a estar aquí este miércoles por responsabilidad y por eso decidí coger un avión privado”. Recordó que lleva “un mes trabajando e Miami” aunque “todas las semanas venia a la isla”, por lo que “si me dicen que tengo que venir a declarar no habría tenido ningún problema”.