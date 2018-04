“Podíamos estar más arriba”

Fayçal Fajr, jugador del Getafe C.F., es, así le define la web oficial del club, “un futbolista atípico, nada convencional para el mundo del fútbol”. El jugador ha hablado con la www.getafecf.com para valorar la temporada azulona. “Para mí es magnífica y, desde mi punto de vista, no están hablando mucho de la temporada que está realizando el Getafe”.

El francomarroquí, nacido en Rouen (Normandía) aunque su familia es originaría de la montañaosa Ifrán, en el Atlas medio, reconoce que la plantilla no se esperaba este temporadón: “no te voy a mentir, yo confiaba en el equipo, en el club, y en todo, pero así no. Al final en el fútbol y en la vida también cuando quieres pues puedes, y con el grupo y el ambiente puede sorprender pero podíamos estar mucho más arriba”.

“Podemos estar arriba y vamos a intentar estar lo más arriba posible”, señala.

Pero para cualquier jugador internacional, la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia es un factor a tener en cuenta y Fajr estará, casi seguro, con Marruecos pero eso no hace que deje de luchar cada balón al 100%. “Cuando no quieres ir al choque es en ese momento cuando te pasa algo”, asegura y desvela que “estoy intentando no pensar mucho en el Mundial y cuando hablo con mi familia les digo: por favor, no me habléis del Mundial”.

El problema es que para cualquier marroquí es difícil abstraerse de una cita mundialista a la que acuden por primera vez desde 1998. “Es algo para lo que no tengo palabras. No digo que vaya a llorar, pero voy a tener sensaciones que no se pueden describir”, aseguraba en relación a un combinado que se medirá a España el 25 de junio en Kalingrado en el partido que cierra el Grupo B.