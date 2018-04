Asier Garitano y los 40 millones

El C.D. Leganés pondrá toda la carne en el asador para convencer a Asier Garitano de que continúe en el club del sur de Madrid y para ello destinará “40 millones de euros” al proyecto deportivo de la temporada que viene, tal y como anunció Felipe Moreno, propietario del equipo de Butarque.

El dueño del equipo paso por la radio de la Ciudad Escuela Muchachos (CEMU) y el programa ‘Hora Blanquiazul’ y allí reconoció que entiende al de Bergara y sus dudas sobre continuar.

El enfado por el saudí Moreno asume que la llegada en invierno del saudí Yahia Al-Shehri molestó al entrenador. " Siempre me he debido a mis jefes. Ahora mi jefe es LaLiga y si me pide que le eche una mano se la echo. Reconozco que Asier a lo mejor se ha enfadado un poco, quería otras cosas”, dijo.

Ampliación de Butarque Consideró también que no es momento de emprender una gran remodelación en Butarque: "En un año se han gastado 10 millones: 6 en Butarque y 4 en la Instalación Deportiva, de los cuáles el Ayuntamiento nos ha subvencionado 2,5. El resto lo ha pagado el club". En parte, la incertidumbre electoral municipal es una de las causas de ese parón.

"He hablado con él más en cinco días que en los últimos cinco años. Yo entiendo a Asier ¿Qué más puede conseguir en el Leganés? ¿Europa? Pues eso es lo que yo le he dicho. Y por mi parte pondré todos los medios para que se llegue, pero la decisión la tiene él. He hablado con él y le he dicho que por lo menos nos diga algo a final de mes, que hay jugadores que están preguntando qué va a ocurrir y que tenemos que seguir trabajando", explicó.

Moreno dio detalles sobre las propuestas a Garitano: "En lo económico no tenemos ningún problema y en lo deportivo, cuando hace poco Asier hizo unas declaraciones, al día siguiente hablamos con él para explicarle el proyecto. Yo me reuní con él días atrás y le dije que el 90% del dinero de la entidad iba a ir para tema deportivo. Serían 40 millones de euros. Hemos hecho un súper esfuerzo".

En cuanto a la política de fichajes, indicó: "No podemos acudir al mercado de los jugadores de veinte o treinta millones, eso lo puede hacer los grandes. Nosotros tenemos que intentar ficharlos uno o dos pasos antes de que valgan ese dinero. Me gustaría que fuesen todos propios".

"Podemos gastar cuatro o seis millones de euros en un jugador, no hay ningún problema. Es cuestión de que salga. Una asignatura pendiente que tenemos durante los últimos años es que no es fácil meter goles. Si sale un jugador que nos ayude a sufrir menos, se hará. Y si salen dos, también", manifestó.

Reconoce, en cualquier caso, que el club se ha reunido con entrenadores. “Si de la noche a la mañana se va... ¿Qué hacemos? ¿Me pongo yo de entrenador?”.

"Seguramente tardaremos menos en llegar a Europa de lo que hemos tardado en llegar a Primera. No es una fanfarronada, es simplemente seguir trabajando como estamos. Ojalá Asier continúe y sigamos todos. Cuando algo funciona mejor no tocarlo. Como mucho, chapa y pintura", concluye.