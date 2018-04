“Una sociedad no es avanzada si el feminismo no forma parte de la agenda política”

Durante dos días Fuenlabrada pondrá en el centro de atención el Feminismo y los Derechos Humanos. Según asegura la concejala de Igualdad de esta ciudad y Secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad de los socialistas madrileños, Silvia Buabent, “Feminismo y Democracia van de la mano”. Y es que, asegura, que “si el feminismo no forma parte de la agenda política real de una sociedad no se puede considerar avanzada”. Por eso, la V edición de la Jornada Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, se centrará en el Feminismo y los Derechos Humanos.

Expertas como Marcela Lagarde, doctora en Antropología, Amparo Valcarce, filosofa feminista y miembro del Consejo de Estado, la ex ministra Carmen Calvo o Soledad Murillo, Secretaria General de Políticas de Igualdad en Castilla La Mancha, serán algunas de las mujeres que reflexionen en la Jornada sobre este asunto.

Buavent considera que la violencia de género es “el ataque más atroz a los derechos humanos de la mujer”, aunque subraya que también se vulneran estos derechos con otro tipo de violencia machista como es el acoso, la prostitución o la trata de blancas, por ejemplo.

En este marco y sobre la sentencia en el conocido como “caso de la Manada”, que se hará pública este jueves 26, la edil espera que mande un mensaje a la sociedad de que cuando una mujer “dice no, siempre es no y no se ponga en duda su palabra, ni se utilice la intención de rehacer su vida en su contra”.