El Constitucional pide revisar sentencias por los despidos en el Ayuntamiento

En 2011 el entonces gobierno socialista de José María Fraile despedía a 66 trabajadores del Ayuntamiento de Parla. Sin embargo los tribunales, a lo largo de los años, han ido dando la razón a muchos de ellos y se han reincorporado a sus funciones. No es el caso de algunos que aún esperan que la Justicia les dé la razón.

Según el sindicato CCOO, el Tribunal Constitucional ha analizado el caso de seis trabajadores y ha pedido en una sentencia que el Supremo reformule su decisión para dar la razón a los denunciantes. Por eso, según el secretario general de CCOO en el Ayuntamiento Enrique Cuesta, el gobierno está obligado a readmitir inmediatamente a estos trabajadores.

Sin embargo desde el gobierno municipal aseguran que todavía no hay ninguna sentencia firme sobre estos casos, ya que únicamente el Constitucional ha advertido al Supremo de que “algunas de las resoluciones no estaban bien fundamentadas”. Así que hasta que el Supremo no modifique sus sentencias, no podrán aplicarlas, aunque lo harán inmediatamente.