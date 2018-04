Miquel: "Tengo contrato con el Málaga. Eso es lo que sé"

Ignasi Miquel será jugador del Málaga la próxima temporada en segunda división si el Club no le dice lo contrario. El jugador llegó en el mercado invernal firmando un contrato largo y no se plantea otra cosa. "Tengo contrato con el Málaga, eso es lo que sé. No quiero pensar nada más. Es equivocarse pensar en cosas que pueden pasar después. Sigo siendo del Málaga y no tengo pensado nada más. Estoy aquí de momento y no tengo pensado nada para el futuro. Personalmente, estoy muy cómodo. He jugado desde que llegué y eso es un plus. El club ha hecho una apuesta conmigo, estoy contento y no tengo nada que reprochar". Miquel compareció ante los medios en la sala de prensa del estadio de atletismo, y valoró también el descenso a Segunda y el partido del próximo lunes contra el Betis.

