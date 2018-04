El Pacto por el Ferrocarril de Extremadura no descarta más movilizaciones

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, ha indicado que "si no se cumplen los plazos" comprometidos por Renfe y ADIF en materia de trenes en la comunidad, el Pacto Social y Político por el Ferrocarril no descarta volver a movilizarse "en la calle" como ocurrió el pasado 18 de noviembre en Madrid.

Tras subrayar que la comunidad extremeña quiere "mucha más inversión" en materia de ferrocarril, ha indicado que se esperará "a los meses de mayo, junio y julio para saber si los puntos críticos establecidos por ADIF", que son "las grandes licitaciones que tienen que sacar" en cuanto a la doble vía Plasencia-Cáceres, los accesos a las estaciones de Plasencia-Cáceres, y los edificios más la electrificación", para determinar si se cumplen o no los plazos y actuar en consecuencia.

"Quiero volver a señalar que igual que lo hicimos el 18 de noviembre si no se cumplen los plazos lo haremos (manifestarse en la calle)", ha recalcado García Bernal en declaraciones a los medios tras la reunión de este miércoles en Mérida del Pacto por el Ferrocarril, que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara.

"Este pacto ha supuesto seguir trabajando en los despachos, en las comisiones de seguimiento, en las obras, y si no se cumplen los plazos en la calle, que no le quepa la menor duda", ha espetado García Bernal, quien ha añadido que "no hay ninguna laxitud ni con el ministerio ni con ningún gobierno" en materia ferroviaria porque "aquí estamos para defender los intereses de la ciudadanía extremeña", ha dicho. "Para eso se hizo este Pacto Social y Político, no para ninguna (otra) cosa", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha añadido que "seguirá habiendo averías y retrasos mientras las infraestructuras ferroviarias estén así", ya que "nadie puede pensar que décadas de olvido, de no inversión en la vía convencional va a suponer que de repente ahora por arte de no sabemos qué todo se arregla".

De este modo, en la reunión de este miércoles se han analizado todas las reuniones mantenidas con Renfe y con ADIF y la situación de las obras, así como los "principales hitos que faltan para que el compromiso que ha establecido el Ministerio de Fomento con esta región de plazos se cumplan".

En este sentido, García Bernal ha recordado que los "plazos" establecidos por el Ministerio de Fomento son que "en finales de 2019 estará finalizada la plataforma y la vía y en el año 2020 la electrificación"; y ha destacado que la comunidad ha "conseguido desde la unidad de la región, los partidos políticos, las fuerzas sociales y económicas y sobre todo 40.000 extremeños en Madrid el 18 de noviembre que por encima de todo, de todos y de todas está el tren".

Al respecto, ha subrayado que a la ciudadanía extremeña se le lleva "ninguneando todo el mundo con el tema del tren", y ha añadido que "desde la unión, de comisiones de seguimiento y semanales de obras por parte de los técnicos se van viendo los avances"; al tiempo que ha recalcado que "todo se arregla con inversión", tanto en altas prestaciones como en líneas convencionales.

"Todo se arregla con inversión, con licitaciones y con ejecución de plazos, y no sólo estamos hablando de las altas prestaciones Madrid-Badajoz, estamos hablando de la convencional", ha apuntado la consejera, quien ha recordado que "el mes que viene" se licita la línea Castuera-Cabeza del Buey, "la primera fase para la línea Mérida-Puertollano".

También ha añadido que en este mes de junio "se empieza la parte de Llerena-Usagre, el famoso puente de Usagre de 1878", es decir, "se va a modificar ese kilómetro de vía", tras lo cual ha añadido que "seguirá quedando hacer 23 kilómetros de vía para hacer la línea Mérida-Sevilla".

"Se está trabajando en altas prestaciones o la línea de Alta Velocidad y en la red convencional, porque ése es el Pacto Social y Político", ha concluido.

A su vez, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado "muy positiva" la reunión de este miércoles del Pacto por el Ferrocarril, porque se han conocido "con fechas concretas" y "tramos" las actuaciones que ADIF está "haciendo" en la alta velocidad extremeña.

Ello evidencia a su juicio que "hay un compromiso muy importante" del Gobierno central con la comunidad y que "no hay vuelta atrás para esa realidad que ansían los extremeños de contar con un tren del siglo XXI".

Al mismo tiempo, ha resaltado la importancia de que España cuente con presupuestos como "garantía de que negro sobre blanco se escriben las intenciones del Ministerio de Fomento" en materia ferroviaria en la región, y ha pedido en este sentido a las formaciones políticas extremeñas que "faciliten que en España haya un presupuesto".

En este sentido, y tras indicar que hay que seguir manteniéndose "unidos" para la "reivindicación" de un tren digno para Extremadura, ha subrayado que "no sería justo dejar de reconocer que cada día que pasa está mucho más cerca la realidad de la alta velocidad". "Los que están en el pesimismo permanente yo creo que tienen razones para abandonar el pesimismo", ha añadido.

A su vez, la diputada de Podemos Jara Romero ha considerado que el Pacto Social y Político por el Ferrocarril "se ha demostrado inútil después de cinco meses sin reunirse", y ha entendido que con este tema "Vara lo único que quería era la foto" teniendo en cuenta "esa defensa férrea que hace del ministro de Fomento" en materia ferroviaria en la región.

Así, tras indicar que "la ejecución presupuestaria está en el 60 por ciento" y que "las averías siguen produciéndose en Extremadura", ha recordado que la "mejora de las líneas convencionales" es otro punto del pacto que "no se está cumpliendo".

De este modo, ha señalado que su formación "no" volverá a estar presente en una reunión del Pacto por el Ferrocarril si éste "no es realmente social y no escucha realmente a Extremadura". Al respecto, entiende que el citado pacto "tiene que estar mucho más cercano a la ciudadanía" con la incorporación de otras asociaciones y organizaciones que "están demostrando una defensa férrea de lo que significa el tren digno en Extremadura" y a las que, según ha dicho, "el pacto le está dando completamente la espalda".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha indicado que desde la manifestación del pasado 18 de noviembre en Madrid el Pacto por el Ferrocarril ha sufrido "un parón", puesto que ha habido "poco pulso político y de tensión", así como "cierta condescendencia" con lo que "viene contando" el Ministerio de Fomento sobre el tren en Extremadura.