El Ayuntamiento suspende cautelarmente licencias de granjas de porcino hasta la aprobación de la modificación del POM

La portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez, informó de que la Junta de Gobierno Local ha aprobado proponer al Pleno “la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias para la explotación intensiva de ganado porcino en el suelo rústico del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Talavera de la Reina”.

En rueda de prensa explicó que se suspende cautelarmente la concesión de este tipo de licencias hasta la aprobación de la modificación del POM, toda vez que se obtenga la distancia de estas macro granjas porcinas a núcleos urbanos, algo que determinará la Universidad regional.

Así, la portavoz indicó que se ha acordado contratar los servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Facultad de Ciencias Ambientales para la realización de un estudio sobre la capacidad de acogida en el suelo rústico de Talavera de la Reina de este tipo de granjas. Ese estudio especificará la regulación de las distancias a los núcleos de población para la implantación de explotaciones intensivas de ganado porcino, lo que servirá de soporte para la modificación del POM en suelo rústico.

“Hasta que no sepamos cuál es la distancia en base al informe que nos marquen los estudios que hemos solicitado a la Universidad, las licencias que quieran solicitarse en el término municipal de Talavera sobre granjas porcinas intensivas serán suspendidas y no se realizarán hasta que no se apruebe definitivamente el POM”.