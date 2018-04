La Línea centro de atención mundial en una actividad ecologista

La Línea se va a convertir en protagonista de la iniciativa mundial “Día Mundial de Limpieza del Planeta” que llevan a cabo las organizaciones, Ecolocaliza, Verdemar Ecologistas en Acción y Los Locos del Parque. Se trata de una iniciativa abierta a cualquier entidad que quiera unirse a la organización y colaboración que bajo el lema, “Let´s Do It! ¡Vamos a hacerlo!” comenzó en Estonia en 2008 cuando 50.000 ciudadanos se unieron para limpiar todo el país en solo 5 horas. El 4 % de la población limpió sobre las 10.000 toneladas de residuos de todo tipo. En circunstancias normales, el gobierno estonio hubiese necesitado 3 años para limpiar la misma cantidad. Desde entonces, el modelo de “Let´s Do It: un país en un día” se ha extendido por todo el mundo.

El 15 de septiembre de 2018, Día Mundial de la Limpieza del Planeta, personas de 150 países se enfrentarán al problema mundial de la basura y limpiarán todos los residuos que sean posibles, convirtiendo el acto en la mayor acción cívica positiva que el mundo haya visto. La acción comenzará en Nueva Zelanda y terminará en Hawai con cientos de millones de personas en tan positiva actividad en el mismo día.

“Let´s Do It” llega a todos los rincones del mundo donde personas o entidades quieran unirse para limpiar a nivel local y este año, tendrá especial incidencia en La Línea.