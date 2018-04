Arantza Montero: "Queremos ser una opinón fundamentada, seria, honesta y comprometida"

Llegó desde el País Vasco hace ya 35 años y como tantas otras personas venidas de fuera quedó cautivada por nuestro entorno y nuestras múltiples potencialidades. Arantza Montero preside el colectivo Andalucía Bay 20 / 30, una asociación que cuenta ya con casi cinco años de historia y que ha servido para aglutinar a un número considerable de profesionales, personas comprometidas con la bahía y el Campo de Gibraltar. "Estamos consiguiendo tener un número importante de gente asociada, de gente con inquietudes que quiere aportar su conocimiento al margen de las estructuras ya creadas".

Arantza tiene claro que en esta asociación no se está para hacer política "de eso no se habla, tenemos muy claro que no somos ni vamos a ser una deriva política, no es ese el objetivo y nos gustaría que nadie se acercase a nosotros opara querer tener una correa de transmisión. Cada cual a lo suyo y nosotros en el conocimiento y en la herramienta de transformación". Durante la conversación Montero explicaba el ideario de la asociación que preside. "Estamos luchando y formándonos diariamente para poder transmitir la realidad tan cambiante que se está produciendo, la gran expectativa que tenemos en que podemos ser mejores. Lo único que queremos es ser referencia del conocimiento, ser una opinión fundamentada, seria, honesta y comprometida".

Rezumna entusiasmo cuando habla de las posibilidades del Campo de Gibraltar. "Tenemos gente muy preparada que ha luchado por esto, la clase política ha sido escasa y no ha tenido el protagonismo que debiera, somos los mejores y queremos lo mejor". El próximo sábado 28 de abril recibirán, a las 10:30 de la mañana en el Hotel Guadacorte, la visita del presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar Luis Angel Fernández con quien debatirán sobre los asuntos de actualidad de la comarca. En ocasiones anteriores han contado con la presencia de Juan Franco, Jorge Romero y Juan carlos Ruiz Boix.

En estos días han emprendido un proyecto denominado "Lanzadera 177" que son los kilómetros que nos separan desde el puerto hasta Bobadilla. Se trata de una serie de camisetas quie que llevan impreso el logo de "Un siglo sin tren" que servirá para visibilizar una problemática importantísima para nuestro desarrollo. "en el siglo IXX ya se pensaba en un tren de doble vía y electrificado y en el siglo XXI estamos teniendo que reivindicar uno de una vía y electrificado sí, pero no sabemos cuando". Las reuniones de este colectivo tienen lugar uno de cada tres sábados y, como hemos indicado, el siguiente encuentro tendrá lugar este ´ sábado 28 de abril a las 10:30 en el Hotel Guadacorte.