500 personas claman contra la sentencia a La Manada

Como en otras muchas ciudades de España, Alicante también ha gritado "No es no". Alrededor de 500 personas se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento y frente a la puerta de la Fiscalía Provincial para mostrar su rechazo con la sentencia que la Audiencia Provincial de Navarra ha hecho pública este jueves y que condena a los miembros de La Manada por abuso sexual continuado, y no violación.

Al grito de "no es abuso, es violación" y convocadas por la Plataforma Feminista, han querido trasmitir su apoyo y solidaridad a la víctima, de 18 años, que según el fallo fue abusada sin violencia que justificara una agresión sexual. Por eso, desde la Plataforma Asamblea 8 de Marzo consideran la sentencia "irrisoria y de vergüenza", que puede tener un efecto muy negativo sobre la libertad y seguridad de las mujeres. Según Teresa Cortinas, portavoz, "una mujer anónima no se va a atrever a denunciar si la justicia responde así".

Por eso, desde la Plataforma Feminista, confirman que van a recurrir la sentencia.

Presentes en la manifestación han estado los concejales Natxo Bellido, María José Espuch y Sonia Tirado, de Compromís, y Miguel Ángel Pavón y Julia Angulo de Guanyar. También han acudido miembros de la ejecutiva local socialista, pero nadie ni de Ciudadanos, ni del Partido Popular. Por eso las convocantes se han acordado del nuevo alcalde Luis Barcala, a quien han reprochado su ausencia con distintos cánticos. "Dónde está, no se ve, el alcalde del PP", han gritado.

Muchas voces, muchos cánticos, pero un grito unánime: "No es No" a las agresiones sexuales. Por eso, la Plataforma Feminista ha aprovechado también la concentración para pedir que se dote de recurso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.