Álvaro Cervera: "Era importante no perder, ahora hay que ganar"

Habla Álvaro Cervera en la previa del partido ante el Valladolid. El entrenador cadista reconoce que después de varias semanas sin sumar de tres en tres al equipo no le vale con sumar sólo un punto. "Era importante no perder, ahora hay que ganar", aunque reconoce que no es urgente "es importante".

Para el entrenador una de las claves para que el equipo no esté consiguiendo resultados positivos lejos de Carranza es que "Hay una gran parte en los rivales, en la jornada diez o quince hay mucha alegría. Ahora no hay tanta alegría y no quieren que les tiren". Pero sin duda la "diferencia también es dónde defender. Si nos obligan a defender en nuestro área nos cuesta mucho, pero si robamos más arriba y presionamos el primer pase ya casi nos deja en el área contraria y ahí nos va mucho mejor. La cuestión es defender un poco más adelante o más atrás".

En el trabajo en ataque Álvaro reconoce que "no somos un equipo de crear muchas ocasiones de gol, tenemos dos o tres formas de llegar, pero según el partido. No somos un equipo muy variado en ocasiones de gol".

Cervera también quiso hacer hincapié sobre la seña de identidad del equipo, algo que entiende que cambió en el último encuentro, donde el equipo recuperó una de sus mejores versiones. "Este equipo es bueno haciendo unas cosas y no haciendo otras, por mucho que queramos inventarnos. Lo demostraron ellos y lo demostré yo. Lo hemos intentado de otra manera, pero somos un sucedáneo del Cádiz que no vale para nada que no gana partidos, que no aprieta, que no mete goles, que no defiende, que no hace nada. El otro día volvimos a ser lo que hemos sido desde que yo he llegado aquí".