Suspendido el Pleno tras decir José López que en Podemos "han venido a llevárselo graciosamente"

Nueva trifulca en el Pleno de Cartagena con José López como protagonista. Si en febrero la alcaldesa le expulsaba del pleno por "alterar el orden", el pasado mes de septiembre se suspendía durante varios minutos por una trifulca de un exconcejal socialista que quería verle, o hace algo más de un año, con él como alcalde, se acababa suspendiendo tras llamar López "indecente" a un concejal popular, en esta ocasión la causa de la suspensión ha sido decir que en Podemos en la Región de Murcia "se lo llevan graciosamente", en referencia a que no han presentado ninguna propuesta de Ley Integral del Mar Menor.

Aclaraba además que esas declaraciones "no son por machismo", en referencia a sus polémicas palabras sobre Noelia Arroyo la pasada semana.

La portavoz de Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos, respondió diciendo que esas declaraciones estaban "a la altura de la basura" y acusaba a López de no haberse tomado "la pastilla", palabras estas últimas por las que pidió perdón por ofender a los enfermos mentales. José López no se disculpó y recordó unas palabras que ya le dijo a Marcos el pasado verano, cuando supuestamente dictó una moción mientras estaba en la piscina: "el trabajo no hay que hacerlo en las piscinas sino en los despachos".

Tras una reunión de la alcaldesa con la Junta de Portavoces, Castejón decidía suspender el Pleno definitivamente, una vez que los concejales de Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede ya lo habían abandonado.