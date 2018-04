"Un ejemplo de sentencia que entiende que las mujeres somos ciudadanas de segunda"

Varios centenares de personas se han manifestado por las calles de Burgos tras la sentencia del juicio a 'La Manada', que ha dictado una condena a sus miembros de 9 años de prisión por abuso sexual sobre una joven durante los Sanfermines de 2016. La sentencia es, a juicio de Laura Pérez de la Varga, presidenta de la asociación para la defensa de la mujer La Rueda, "un ejemplo más de la Justicia Patriarcal y de sentencias injustas que consideran a las mujeres como ciudadanas de segunda". "Parece que tenemos que jugarnos la vida cuando se está atentando contra nuestros derechos más fundamentales", añade.

Los manifestantes han recorrido varias calles del centro de Burgos desde la plaza del Cid gritando consignas de apoyo a la víctima de 'La Manada', como "No es no, lo demás es violación" o "Tranquila, hermana, aquí está tu manada". Entre los participantes en la convocatoria ha estado el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que ha calificado la sentencia de "incomprensible". Tudanca cree que "no podemos tolerar que vivamos en una sociedad tan machista y con jueces que tienen que tener más sensibilidad".