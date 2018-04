El ex director de la Autoridad Portuaria acusa a Ricardo Melchior de cometer "irregularidades"

El recientemente destituido director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, José Rafael Díaz, irá a los tribunales para denunciar su cese en el cargo por votación del Consejo celebrado este miércoles, por votación de sus miembros. Así lo expresó en una carta leída por el propio Díaz, y en la que calificaba su gestión como "intachable" y en la que aseguraba que había "tenido que bregar a diario con el linchamiento público" que, sobre su persona, ha hecho "el Sr. Melchior".

En la misma misiva, expone que el presidente de la entidad le desautorizaba ante su personal y que "siempre" había cumplido con su deber. Además, añadía: el no doblegarme al dictado de irregularidades y seguridamente, ilegalidades desde la Presidencia, hace que estemos ante una votación arbitraria, por el orden del Presidente para cesarme por cumplir con mi deber".

Díaz exponía también en la carta que había recibido llamadas de "muchos" de los integrantes del Consejo para comunicarle que "no estaban de acuerdo" con su cese, pero que "se debían a una disciplina de voto", a lo que añadió un recordatorio: "este órgano es un órgano de Gobierno, no un órgano político que vota arbitrariedades unipersonales".

Entre otras afirmaciones dirigidas al presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior, el ex gerente expuso: "Mire, estoy dispuesto a que me envíe a las mazmorras del edificio, pero lo que no podrá es quitarme el respaldo de la Comunidad Portuaria, el respaldo empresarial, mucho menos mi dedicación, mi trayectoria profesional de 25 años en esta casa, ni mi nombre".