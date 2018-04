Juan Villar: "Tengo muchas ganas de jugar y no tengo miedo a recaer"

Ganas de volver al once, de ayudar con su fútbol y con sus goles. Juan Villar tiene claro que no ha dicho su última palabra, presentando candidatura a la titularidad de cara al encuentro del próximo domingo en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Una cita en la que todo jugador desea poder estar aunque el delantero está con deseos de “ponérselo difícil al entrenador para poder salir de inicio. Las sensaciones que tengo son buenas, pero tras la lesión muscular tuve la mala suerte de hacerme el esguince y ante el Huesca sufrí un golpe en esa misma zona. De todos modos he podido entrenar sin ningún tipo de problema”, reconoció el jugador andaluz.

Y es que el encuentro de este fin de semana ante el conjunto de Michel es según el siete blanquiazul “un encuentro bonito de jugar y fundamental ganar en Vallecas por lo que nos jugamos, puesto que cualquier punto negativo que tengamos nos pasará factura por el lastre que traemos. Solo quiero pedirle a los aficionados que sigan creyendo en nosotros”, matizó.

Para Villar es fundamental dejar en el pasado la derrota cosechada ante el Huesca y pasar página: “tenemos que olvidar lo que nos ocurrió contra el Huesca, pues el equipo demostró que en el once contra once fue superior. Es con lo que realmente nos tenemos que quedar de ese partido” sentenció.