Antonio Cabello: "A Córdoba solo le falta tejido industrial"

Hablar de Antonio Cabello es hacerlo de un empresario muy conocido en la ciudad, siempre vinculado al mundo del ciclismo, que con un trabajo callado y continuo, ha llegado a convertir su negocio en un referente a nivel nacional. Sin embargo, el apellido Cabello es aún más grande en el ciclismo profesional. En los años 80 llegó a ser profesional con varias Vueltas a España en su haber y con una labor como director de equipos, impagable. La cantera ciclista andaluza le debe mucho pero le pagó mal. Hoy sigue al pie del cañón, creciendo en su negocio empresarial y con un proyecto ciclista en ciernes que, de concretarse, volverá a situarle en primer plano nacional e internacional. La Vuelta y el Tour le esperan.

Supongo que mucha gente de su ciudad ya le conoce, sobre todo por su larga trayectoria como empresario, pero para alguien que no sepa quién, ¿cómo se define Antonio Cabello?

Soy una persona sencilla, trabajadora que nunca nada por perdido. En esta vida todo lo que he intentado, lo he perseguido y lo he conseguido. Creo que fui un buen profesional del ciclismo y después un he tratado de ser una gran profesional dentro de los establecimientos de ventas de bicicletas a nivel nacional. He tenido también un equipo profesional de ciclismo así que casi todos los retos que me he marcado, mejor o peor, los he conseguido

¿Cómo empieza en todo este mundo del ciclismo?

Yo vengo de una familia humilde, de trabajadores del campo. Mi padre ya fue ciclista y lo cierto es que aquí me costó muchísimo. En Andalucía ganaba todas las carreras en las que participaba, pero antes no es como ahora. Antes, para ser ciclista había que irse al País Vasco o Cataluña, que en aquellos años era como irse a Canadá. Decidí con mi familia irme al País Vasco donde estuve tres años y donde todo me costó mucho. Tuve que trabajar mucho para que los equipos que allí había, me aceptaran. Luego entré en la Selección Española hasta que pasé a profesionales, donde pude correr dos Vueltas a España

Con el tiempo dejó el ciclismo profesional y se volcó en el mundo empresarial pero siempre relacionado con ese mundo…

Yo dejé el ciclismo profesional obligado. Tuve un accidente grave con cinco operaciones. Me precipité en la segunda Vuelta a España, en contra de los médicos. En las últimas etapas se me soltó todo lo que tenía reconstruido en la clavícula, pero aquello fue mi final como ciclista. Tras un año en el dique seco, preferí montar una pequeña tienda de bicis con 30 metros cuadrados. Ahí empecé con Chari, mi mujer. Luego quise ser un gran profesional en ese mundo y humildemente, creo que lo hemos conseguido porque Ciclos Cabello es un referente a nivel nacional

Empezó con una tienda en Campo Madre de Dios pero con el paso de los años, el negocio se fue extendiendo a otras ciudades de Andalucía y al local actual cuyo tamaño es enorme, junto al Open Arena.

En Madre de Dios aún seguimos porque fueron nuestros orígenes, pero nos hemos querido adaptar a los nuevos tiempos, en los que el cliente busca llegar y aparcar en la puerta. Por eso nos hemos mudado a esta zona, donde podemos ofrecer todo eso.

¿Cómo se lucha contra la globalización comercial y a tanta competencia exterior con la consiguiente guerra de precios?

Nosotros competimos con las marcas. Tenemos los mejores fabricantes, que no quieren entrar en las grandes superficies. Eso no quiere decir que no tengamos bicicletas de 80 euros, que también las tenemos. Pero nadie da duros a tres pesetas. Si una bici vale menos es porque lo lleva quitado en calidad.

Lo que sí está claro es que el mundo de la bici está de moda… Parece que todo va encaminado a que cada vez haya más carriles bicis y se fomenta el uso de este tipo de transporte…

La bicicleta tiene futuro. Todos tenemos que hacer deporte y el ciclismo es saludable. La bici despeja muchísimo y permite ver paisajes muy bonitos por el campo. El mercado está saturado de marcas y establecimientos, pero el mundo de la bici tiene un gran futuro.

¿Cree que Córdoba le reconoce después de tantos años a nivel profesional y empresarial?

Yo me doy por satisfecho. Nunca hago las cosas para que se me reconozcan, sino para que la gente las analice y en ese aspecto siempre tuve buenas críticas. Esta semana recibí a un fabricante que ya está mayor y me decía que vino por aquí hace 35 años y que me veía que seguía siendo la misma persona. Eso es lo más importante para mí. Soy el mismo de siempre, esté más arriba o más abajo en mi trabajo

También se ha llevado muchas decepciones…

Sí y algunas me han dolido mucho. Supongo que vas por lo que ocurrió con el equipo profesional, pero hay que quedarse con lo positivo. En aquellos años, 38 ciclistas andaluces pasaron a profesionales. Algunos están todavía, como Javi Moreno o Lobato. Me doy por satisfecho porque se hizo un gran trabajo. El final no fue lo más agradable posible, pero me quedo con lo bueno

¿Se pudo arreglar aquello? (Antonio Cabello vio como se le prometió una cantidad para sacar el equipo profesional en concepto de patrocinio. Una cifra que él mismo puso de su bolsillo avalando con su patrimonio personal, pero que luego no llegó a pagarse por los problemas que vivió el patrocinador principal del equipo y los cambios políticos en la Consejería de Turismo. Todo el mundo se sacudió el problema y dejaron a Cabello con un grave perjuicio económico)

En parte sí. Tengo que agradecer a muchas personas que en su momento nombraré, porque me ayudaron mucho a arreglar aquel asunto.

Más allá de aquel final tan desagradable, aquello fue un sueño precioso… Andalucía, con un equipo profesional corriendo por todo el mundo…

Era un proyecto donde se miraba toda España. Era el mejor proyecto de cantera que había y el segundo mejor de Europa, después de los holandeses. Creamos un problema a la Federación porque de tres corredores que iban a los europeos, dos eran andaluces.

¿Le veremos algún día dirigiendo de nuevo a un equipo profesional?

Hay proyectos importantes que están por rematar. Vuelvo con mucha ilusión y mucha cautela, porque el anterior proyecto nos puso en jaque a todos, a mi familia e incluso mis negocios. Ahora tenemos un proyecto bastante avanzado.

¿Sigue viviendo su barrio de siempre?

Yo soy de San Basilio, ahí sigo viendo, donde nací. Ahí está toda mi familia. Te pongo un ejemplo, la taberna la Viuda que ahora llevan los Rosales, esa viuda era mi tía. Estoy orgulloso de vivir en un barrio así.

Y la Córdoba de ahora, ¿cómo la ve?

En política no me meto. Lo están haciendo bastante bien pero faltan muchas cosas, sobre todo en el deporte. En el futuro el deporte siempre será salud y ahorro de dinero. Ahí se podría invertir más. Habría que mejorar los carriles bici y hacer más si cabe. Si los olvidas y no los pintas, se van olvidando y casi no se ven, pero creo que se están haciendo un gran trabajo desde el ayuntamiento. Córdoba, junto a Sevilla y Barcelona, puede ser de las ciudades con más carriles bicis de España. De todos modos no vamos a ser como Holanda, donde el uso de la bici es algo cultural, pero eso irá entrando aquí poco a poco.

¿Qué le falta a Córdoba para ser una ciudad realmente competitiva?

Nos falta tejido industrial para no quedarnos como un pueblo grande. Sí es verdad que tenemos el turismo. Tenemos un patrimonio histórico y natural que es incomparable. Lo que habría que mejorar es que de los 500 autobuses que vengan al día, que se quedaran aquí, que no s e fueran. Pero para eso hay que trabajar muchísimo. Al turista hay que ofrecerle atractivos. Tenemos arte para crear y para trabajar, pero a quien corresponda, hay que decirle que hay que trabajar para que de esos autobuses que llegan, al menos la mitad, se queden aquí.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Voy a seguir siendo el mismo. Tengo una sucesión buena con mis hijos. Se han implicado bien con el negocio y quiero que ellos estén en primera fila. Yo iré dando un paso atrás, para que ellos crezcan. Están educados para que cada día se remanguen y se esfuercen en el trabajo. Solo así se consiguen las cosas