La lenta agonía del Banco Pastor

Los sindicatos siguen pendientes del futuro del Banco Pastor tras la absorción por parte del Santander. Las decisiones de los consejos de administración de Pastor, Popular y Santander, comunicadas el martes a la Comisión nacional del Mercado de Valores, llevan indefectiblemente a la desaparición de esa entidad financiera, que lo fue todo en Galicia y pionera en España, con más de doscientos años a sus espaldas. Fue beneficiaria clara del espíritu ahorrador y cumplidor de un país que sufrió el drama de la emigración y nunca dejó de recibir el dinero conseguido fuera con sangre, sudor y lágrimas en muchas ocasiones. Hace sólo unos meses el Banco de Santander anunció un proyecto de medio-largo plazo para la marca Pastor en Galicia, que aún hoy cuenta con ficha bancaria propia, bajo la presidencia de Isabel Tocino. No se trata ya sólo de preservar los puestos de trabajo, que también, si no de mantener una entidad radicada aquí, con estructura propia, aunque sus beneficios sean para el Santander después de aquella operación de absorción del Popular por un euro que sigue sin explicarse y que probablemente no se explicará nunca. Alguien debería asumir responsabilidades y relatar, en algún momento, cómo se consigue quedar sin sistema financiero a pesar de contar con entidades que fueron referentes ¿Dejando hacer, sin tutela política, y sin ningún espíritu de país quizás? Suspenso en gestión.

