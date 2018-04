Compromís pide a Limpieza que cambie la ordenanza que prohíbe repartir panfletos

El Síndic de Greuges se ha pronunciado respecto a la prohibición de repartir panfletos y octavillas en la vía pública que contempla la ordenanza municipal de limpieza del Ayuntamiento desde 2003.

Compromís per Elx ha pedido que se elimine esta prohibición "inmediatamente". Han aclarado que hace 15 años de esta modificación en la ordenanza, pero que no han tenido constancia de su aplicación en estos años, por lo que no han estado atentos para poder reclamar su rectificación.

El concejal del grupo municipal de Compromís, Felip Sánchez, ha pedido a la concejalía regida por sus socios del Partido Socialista que revisen la ordenanza tanto para eliminar la prohibición del reparto como para que se clarifiquen las contradicciones que se desprenden de sus artículos y que "pueden lelvar a una inseguridad jurídica".

Héctor Díez, concejal del Limpieza y Mantenimiento, ha respondido a Compromís que tendrán en cuenta las recomendaciones del Síndic cuando llegue la resolución del Defensor del Pueblo. Sin embargo, para la agrupación se debe iniciar ya el trabajo para adaptar el texto a las recomendaciones y que el Ayuntamiento garantice siempre la libertad de expresión.