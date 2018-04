Sory Kaba: "Hay que darlo todo porque el Elche C.F. no merece estar en 2ª B"

El delantero del Elche C.F. Sory Kaba vuelve a sonreir. El guineano ha reconocido que "yo he sido el responsable de no tener más oportunidades, pero el nuevo entrenador, Pacheta, me demostró desde el primer día que confiaba plenamente en mí. Me he dado cuenta de que entrenando a tope y trabajando duro puedo estar ahí".

Sory ya suma 10 en Liga, por los 10 también de Nino y los 12 de Benja, además de Lolo Pla, grandes delanteros que no se lo han puesto nada fácil. El futbolista de Guinea ha explicado la competencia me ayuda a sacar lo mejor de mi mismo. Además, son muy buenos compañeros y grandes personas".

El Elche quiere aprovechar la primera oportunidad de sellar el pase a la promoción de ascenso. Será el domingo a las 17.30 horas ante el Lleida en el Martínez Valero. Sory ha dicho que "tenemos que darlo todo por este Club. Su afición es de Primera y el Elche no merece estar en Segunda B. Queremos ganar al Lleida para certificar el play off y estamos preparados para ascender aunque ya no podamos ser campeones".