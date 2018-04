"No queremos políticos en las fiestas de nuestro barrio"

Aunque la situación de la Asociación de Vecinos del barrio de 'Santa Isabel' en la capital no sea la más cómoda, con unas elecciones a la vista para aclarar lo sucedido en los pasados comicios para elegir presidente, una decena de vecinos que forman parte del colectivo, con su ex presidente, José Francisco Gómez, a la cabeza, han asistido este jueves al pleno ordinario del Ayuntamiento de Jaén para "pedir responsabilidades por la situación del centro de día" del propio barrio.

Cansados de esperar, y tras siete años de "abandono" ya han tomado la primera medida, no invitar a los políticos a las fiestas del barrio, el último fin de semana de junio. "La respuesta aquí ya ves la que ha sido, no me han dejado decir ni pío, pero luego vendrán ellos a la asociación a pedirnos el voto y se encontrarán con las puertas cerradas. Desde primera hora la junta directiva de Santa Isabel hemos decidido que no queremos políticos en las fiestas del barrio. Este año ni se invitarán ni se les mandará nada, y si van serán mal recibidos, empezando por mí", ha dicho José Francisco Gómez en unas palabras que puedes escuchar en el siguiente enlace.

La situación ha "explotado" porque hace unos días elcentro fue de nuevo saqueado y ya prácticamente está totalmente destrozado. "El otro día pasamos por el 'supuesto' centro de día del barrio, que ya no es nada, y estaba la puerta abierta y aunque pensamos que estaban limpiándolo lo que estaban es saqueándolo. Entonces grabé, hice fotos y se han llevado todo. Han roto los grifos, las lunas que valen un dineral, los contadores de la luz y el bloque se está rajando por todos lados. El Ayuntamiento lo tiene que saber porque hay unas retrancas y las puertas de arriba están cerradas", señalaba Gómez.

Otro Parque Acuático

El ex presidente del colectivo vecinal denuncia que el centro de día lo han saqueado, han hecho botellón dentro y hay incluso preservativos usados. "Aquello es otro parque acuático, entonces hemos venido a ver si se le cae la cara de vergüenza ya, hacen algo allí y le dan una solución a eso. Llevamos siete años con aquello cerrado y nunca hemos exigido demasiado, porque sabemos como está la situación económica del Ayuntamiento. Podían hacer un año algo, otro otra cosa, al menos ir limpiándolo y no abandonándolo", ha concluido Gómez.

Cristales de las ventanas rotos en el Centro de Día de Santa Isabel. / Asociación de Vecinos Santa Isabel (Facebook)

Por otro lado, en el colectivo vecinal no creen en las soluciones en forma de mociones porque ya, señalan, presentaron una hace cuatro años y el que saliera adelante no ha servido para nada.

Respuesta del Equipo de Gobierno

No ha tardado en contestar a los vecinos de Santa Isabel la Teniente Alcalde, Reyes Chamorro, que ha señalado que siguen esperando a que la Junta de Andalucía ceda el suelo del centro para poder llevar a cabo las gestiones necesarias para terminar la infraestructura, una solicitud que hicieron hace dos años. "Desde el 18 de marzo de 2016 llevamos pidiéndole a la Junta de Andalucía la cesión de este terreno para poder terminar la chapuza que hizo el PSOE e IU, ya que hay que invertir 250.000 euros para arreglar lo que se hizo", ha explicado Reyes Chamorro.

Por su parte, el Partido Socialista ha lamentado en palabras de la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez, que el PP haya querido "echar balones fuera con el abandono de las obras de este centro de día". "El PP no ha sido capaz de acabar este centro, a pesar de que ha tenido siete años y dinero para ello, como lo ha tenido para pagar los servicios sin contrato y a precio de oro de las concesionarias", ha concluido Gámez.