Recepción Municipal a Pilar Serrano, Miss Grand Jaén 2018 “Orgullosa de ser de Jódar”

El alcalde, José Luis Hidalgo, recibía a Pilar Serrano, engalanada con la corona y banda acreditativa, acompañada de representantes de la empresa organizadora y la concejala de Participación Ciudadana, Vicky García Raya, en la propia alcaldía.

Incidía Hidalgo que la proclamación de Pilar Serrano, como Miss Grand Jaén 2018, también va a servir “Para que nos conozcan, fuera de Jódar, como verdaderamente somos, las bondades y virtudes… cada vez son más los colectivos y empresas que vienen a Jódar a celebrar eventos de carácter provincial, todo eso queda aquí y repercute en la economía de Jódar… es la mejor carta de presentación, de los vecinos y vecinas de Jódar, para quitarnos un ‘sanbenito’ que nos colgaron hace tiempo, y que un vecino o vecina de Jódar pueda decir con orgullo que es de Jódar y que se conozca Jódar…”.

Pilar Serrano en su visita al IES 'Juan López Morillas' / Pilar Serrano

Continuaba el alcalde, “Aparte de darle la enhorabuena más que merecida, a Pilar, por lo que estoy seguro es solo un primer paso de un futuro impresionante… lo que quiero es darle las gracias, por ser embajadora del nombre de Jódar allá a donde va… a ser ejemplo para nuestros jóvenes”.

Por su parte, Pilar Serrano nos confirmaba, “Desde muy pequeña me ha gustado el mundo de la moda, de hecho mis estudios y trabajo lo planteado en esa línea, soy Técnica en Asesoría en Imagen Personal, en los últimos años me estoy dedicando a la fotografía, soy modelo de fotografía, nunca me había dedicado al modelaje… decidí presentarme al certamen por probar, para ver cómo me iba la experiencia… ha sido genial, estoy súper orgullosa, de los pasos que he dado y de cómo nos han tratado…”.

Pilar recordaba que en 2015 fue elegida Miss Jódar y represento a Jódar en certamen Serranilla de Mágina en Huelma, hasta ahí se quedó su experiencia, que dejo aparcada en estos tres años, reconociendo que esta carrera de la moda, “La tienes que sentir y tiene que gustarte, porque son muchos sacrificios, los que tienes que hacer, no es solo ir, una cara bonita, ahora buscan chicas que sean inteligentes, que tengan cultura, no solo a pasearse, tienes que afrontar una entrevista personal y unas preguntas, que si no eres resolutiva, no vas a pasar ese casting… ahora con veinte años si se lo que quiero, y sé que tengo que estar al día, con los temas de actualidad…”.

Por último Pilar se mostraba orgullosa de llevar el nombre de Jódar: “Yo siempre he llevado Jódar en la sangre, nunca me he arrepentido, ni avergonzado de decir de dónde vengo, porque Jódar es un pueblo precioso, que tiene una gente increíble… yo de mi pueblo estoy súper orgullosa, lo llevaré al nacional y donde haga falta… esperemos que sean muchos los vecinos y vecinas de Jódar que me acompañen en la semifinal y final en Sevilla, el 30 de junio y 1 de julio…”.

Repercusión economía local

Le preguntábamos al alcalde por la repercusión de este tipo de eventos en la economía local, a la que hacía alusión en su primera intervención: “Genera muchísimo empleo y genera muchísima riqueza, el Castillo de Jódar es uno de los más visitados en la provincia de Jaén, hace unos días se celebraba la asamblea de la Hermandad de Donantes de Sangre de Úbeda, con asistentes desde muchos pueblos de la comarca y otros eventos que hace que esos visitantes se lleven aceite de nuestras cooperativas, compren en nuestros comercios, pasan por nuestra hostelería, pero sobretodo se les queda en la mente, Jódar, como carta de presentación. La imagen siempre ha sido importante, importantísimo, para todo, que se lo digan a un joven cuando tiene que presentar un currículum en cualquier empresa, la imagen es importantísima siempre, pero ahora lo es más, una empresa quiere instalarse en cualquier municipio, y no busca un municipio conflictivo, busca un municipio premio Educaciudad de Andalucía, como es Jódar, donde sabe que hay cantera, que hay formación, busca municipios que estén formando a sus jóvenes, como estamos haciendo nosotros en nuestra Escuela Municipal de Deportes, inculcándole valores del trabajo, el esfuerzo y la solidaridad, de ese trabajo en equipo. Estamos preparando a nuestros jóvenes para el futuro, Jódar viene de una historia nefasta, de atraso de analfabetismo, somos conscientes de eso, y tenemos que poner a Jódar en el siglo XXI no, en el siglo XXII, eso tenemos que hacerlo con nuestros jóvenes, inculcándoles estos valores, nada se arregla de la noche a la mañana, pero si se arregla si tienes visión de futuro y sabes lo que necesitas, y sabemos lo que necesita Jódar, y es lo que estamos haciendo cada día, ponerlo en el mapa…”.

Pilar Serrano, además de esta recepción institucional, visitaba el IES Juan López Morillas, donde cursaba estudios de bachillerato, la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia y participaba en la lectura del Quijote.