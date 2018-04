Todos somos Malena (y Patricia, y Nuria y Belén...)

"No me esperaba este éxito, la verdad es que pensábamos que era un producto destinado a un público minioritario". Malena Alterio reconoce que el fenómeno en el que se ha convertido Vergüenza, la serie de Movistar que protagoniza junto a Javier Gutiérrez y de la que ya rueda la segunda temporada, les ha pillado un poco por sopresa. En ella dan vida una pareja con un don especial para meter la pata, lo que da pie a una espiral cada vez más intensa de situaciones incómodas, en algunas de las cuales, sin embargo, es facil que cualquier espectador se vea reflejado "¿Quién no ha mandado por ejemplo nunca por error un mensaje a la persona equivocada...?"

Precisamente ahí cree que se encuentra la clave del éxito de Vergüenza, en la humanidad de los personajes lo que hace que sea más fácil sentirse identificado con los mismos. Un rasgo que también caracterizaba a uno de sus personajes más recordados y queridos por el público: Belén de Aquí no hay quien viva.

En un registro muy diferente, Malena cree que el montaje con el que llegan al Auditorio también permite a la gente conectar con la historia y los personajes a muy diversos niveles. Los universos paralelos, un texto de David Lindsay-Abaire premidado con un Pulitzer y varios premios Tony (los considerados Óscar del teatro), nos presenta a una familia que se enfrenta a la pérdida de un hijo y que Malena Alterio define como "un pedazo de vida". Más allá de una situación tan traumática, la actriz cree que los espectadores pueden sentirse reflejados en muchos de los personajes y situaciones que se presentan sobre las tablas "esa madre que quiere ayudar y solo complica las cosas, el matrimonio que discute pero se apoya para salir adelante o la hermana que incluso arranacará las carcajadas del público"

Inmmersa en la grabación de la segunda temporada de Vergüenza y esta gira teatral, Malena ya tiene nuevo proyecto. En verano comenzará a rodar una nueva comedia para Telecinco Señoras del (h)AMPA. Lo que de momento no contempla es un regreso a La que se avecina, en cuya primera temporada participó dando vida a Cris. Se trata de una reclamación constante de los fans de la exitosa serie también de Telecinco. Pero solo de momento, porque no cierra la puerta ni mucho menos a volver algún día a la comedia de los hermanos Caballero con los que reconoce mantiene una excelente relación.