El Córdoba descarta a Guardiola: ¿realidad o estrategia?

La posible ausencia del goleador Sergi Guardiola altera el desarrollo cotidiano de la previa del Cultural-Córdoba, un partido que el próximo domingo podría acelerar el camino de uno de los dos equipos hacia la permanencia. La trascendencia del delantero balear, uno de los grandes especialistas de la Segunda División, ha provocado que las dudas sobre su concurso en el Reino de León hayan caído con pesar entre los hinchas cordobesistas...y con recelo en el cuadro leonés.

Su propio equipo descartó inicialmente la participación de Guardiola en este partido a través de una comunicación oficial, pero más allá del titular de la información, en la ampliación se deja una puerta abierta a su recuperación. "El jugador padece una sobrecarga en el abductor de su pierna izquierda que le ha impedido ejercitarse este jueves con el resto de sus compañeros. El delantero tampoco podrá entrenarse el viernes y queda prácticamente descartado para el encuentro del domingo ante la Cultural Leonesa", explica el Córdoba CF atendiendo a la necesidad de eliminar riesgos sobre el estado físico de su goleador en la recta final del campeonato.

La lista de convocados que facilite José Ramón Sandoval dará más pistas sobre este asunto que la Cultural ha recibido con escepticismo; algunos no dan demasiado crédito y no descartan una recuperación milagrosa de Guardiola. A falta de cinco jornadas se juega al gato y al ratón. La próxima enfrentará a los ocho últimos de la tabla y los tres puntos tienen tremendo valor. Nada queda al azar y, por ello, la propia Cultural seguirá preparando el choque en secreto. Rubén de la Barrera, por vez primera en este curso, enlazará dos sesiones a puerta cerrada. Como ya hiciera hoy, mañana viernes, el equipo leonés trabajará en el Reino de León sin público.

Rodri, en primer término, en la primera de las dos sesiones a puerta cerrada que realizará la Cultural / Radio León

No tiene demasiadas dudas la formación culturalista a la que regresarán tras cumplir un encuentro de sanción David García, Emi Buendía y Rodri Ríos, que habló ante los medios de las razones que pueden explicar su sequía goleadora. El punta soriano acumula nueve partidos sin ver puerta, pero afirma que "firmaría no marcar más si el equipo se salva, aunque me gustaría hacerlo porque los delanteros vivimos del gol". Rodri habló de su ex equipo, del reencuentro con José Antonio Reyes y animó a la afición leonesa a llenar el estadio en una cita clave con la pemanencia.

En otro orden de cosas, y dentro de su implicación social y solidaria, una representación de la plantilla participó esta tarde en las actividades de la Asociación Leonesa de la Caridad, entidad en cuyo favor se realizará el domingo, en los prolegómenos del partido, una recogida de alimentos en una carpa instalada en el fondo norte del estadio. Será un espacio preparado para recibir donativos a favor de la organización, y aquellos que colaboren aportando alimentos, participarán en una rifa de camiseta firmada por la primera plantilla que se hará en el descanso del partido. De la misma manera, se habilitará una FILA CERO para los aportes que quieran hacerse de esta manera.