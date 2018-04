La Comunidad impide al Ayuntamiento revertir la venta de viviendas públicas

La primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha anunciado este jueves que la Comunidad de Madrid ha emitido un dictamen negativo a su expediente para revertir la venta de 1.800 viviendas públicas a fondos de inversión, con lo que se cierra la posibilidad de anular el proceso del PP.

En declaraciones a los periodistas antes de iniciarse el homenaje al primer alcalde de la democracia, Enrique Tierno Galván, en el salón de Plenos de plaza de la Villa, Marta Higueras ha dicho que ha recibido el dictamen esta misma mañana y en él la Comunidad le indica que debe "cerrar el expediente".

"No niegan que pueda haber irregularidades penales o contables pero niegan la posibilidad de anular la venta y además es un dictamen que no tiene posibilidad de recurso, por lo tanto ese proceso de reversión de la venta no es posible. La Comunidad de Madrid acaba de cerrar esa puerta", ha expuesto la también delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

El Ayunamiento de la capital pidió el informe preceptivo de la Comunidad para revertir esa venta.