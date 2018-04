El acusado de matar a su mujer en Palma: "Lo reconozco, pero no era consciente"

"Reconozco mi delito, pero no tenía conciencia de ello". Han sido las últimas palabras del acusado de asesinar a su mujer en noviembre de 2016 en la vivienda que compartían en Son Cotoner. El juicio ha finalizado este jueves y queda ahora en manos de un jurado popular que tendrá que decidir sobre el grado de culpabilidad del acusado, para quien la fiscalía, la acusación que ejerce la familia y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan una pena de 25 años de cárcel por asesinato con alevosía.

La defensa del acusado considera sin embargo que los hechos se enmarcan en un delito de homicidio y alega que se cometieron en un estado de trastorno mental transitorio. Por eso reclaman una pena menor de siete años y medio de cárcel.

El acusado ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra para reconocer los hechos y pedir perdón a la familia de la víctima. El hombre de 51 años ha admitido que cometió los hechos y que tiene que pagar por ellos. Sin embargo, ha insistido en que no fue consciente de lo que estaba ocurriendo. "Tengo que pagar por lo que he hecho, pero me ratifico en que no era consciente de lo que estaba pasando. A lo mejor es muy difícil de creer, pero es así" ha dicho.

El hombre ha señalado que durante toda su vida intentó mantener la estabilidad y la normalidad en día a día. Afirma que no tiene una explicación para los hechos, que no era consciente de lo que estaba ocurriendo y ha pedido perdón a la familia de la víctima. Unas disculpas que dice, entiende que ellos nunca acepten. "Pedir las disculpas que nunca será aceptadas por la familia, yo lo sé. No puedo esconder el hecho de que es incomprensible que haya podido enterrar toda mi vida y lamentablemente la de ella en aras de qué, de que a los 50 años tenga que pasar otros 25 en prisión" ha manifestado.

Las acusaciones mantienen su petición

Antes del turno de última palabra del que pueden hacer uso los acusados, la fiscalía, la defensa y el resto de las acusaciones han presentado sus conclusiones e informes. La fiscalía y las acusaciones mantienen la petición de 25 años por asesinato y rebajan a 80.000 euros la indemnización para cada uno de los cinco hijos de la mujer. La defensa del acusado ha pedido una condena por homicidio con atenuantes como el trastorno mental transitorio y siete años y medio de cárcel.

La fiscal Amparo González ha defendido que el acusado golpeó a la mujer con una tetera de hierro cuando estaba en la cocina, para después continuar propinándole puñetazos en la cara. Después la arrastró hasta el baño y cuando todavía estaba viva decidió terminar con su vida estrangulándola con sus manos en el baño. La fiscal ha defendido un delito de asesinato con alevosía, aunque considera que no se produjo ensañamiento.

El abogado defensor, Juan Carlos Rebassa, ha mantenido que su cliente se encontraba en un estado de trastorno mental transitorio cuando se produjeron los hechos. Afirma que el acusado estaba pasando por una depresión y ha pedido que se tenga en cuenta la confesión, que afirma, el acusado hizo espontáneamente en el lugar de los hechos.

El jurado recibirá a lo largo del día el objeto del veredicto y se retirará a deliberar. No hay un plazo determinado pero cuando alcancen un acuerdo para el veredicto se citará a las partes para que lo escuchen. En base al mismo, será la presidenta del tribunal la que imponga las penas al acusado.