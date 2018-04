Un millar de personas se concentra en Palma contra la sentencia de 'La Manada'

Alrededor de 1.000 personas se han concentrado este jueves por la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Palma para protestar por la sentencia contra el grupo autodefinido como la Manada, condenados a nueve años de prisión por la Audiencia de Navarra por abusar de una chica en los san Fermines de 2016.

La mayoría de las presentes mujeres, muchas de ellas jóvenes y con prendas de color morado, cacerolas para hacer ruido y pancartas. Entre las proclamas, gritos afirmando que los hechos fueron una violación y no un abuso y reclamando justicia. ‘No es no’ ha sido uno de los gritos más escuchados. Pancartas en las que se podía leer “Basta ja de de justicía patriarcal” o “Es una violació en grup”. Concentración que se ha celebrado en Palma, pero que ha tenido lugar en ciudades de todo el país, frente a los Ayuntamientos y las sedes judiciales para protestar por lo que muchos consideran una sentencia injusta.

Entre los asistentes a la concentración palmesana, representantes de sindicatos, del Govern como la directora del Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach y del Lobby de Dones como Esperanza Bosch, que califica de “incomprensible” el voto particular de uno de los jueces que abogaba por la absolución. “Además de manifestar nuestra indignación y no entender que un juez llegue a esta conclusión con estas pruebas, lo que creemos que hace falta a muchos jueces es formación”.

Para Bosch, el hecho de que los jueces no tengan la formación adecuada provocará que siga habiendo sentencias “que digan que una mujer ha sido violada porque iba en minifalda o porque no dijo que no de una manera clara o porque no quedó claro que se defendió”. “Todo eso no sólo es indignante, sino profundamente injusto. El movimiento feminista ha dicho: hasta aquí hemos llegado” ha sentenciado.

Reacciones políticas

La presidenta Armengol, ha tuiteado; "Es intolerable que situaciones como ésta sean posibles. Es más necesario que nunca trabajar juntos para garantizar los derechos de las mujeres".

No sólo la presidenta ha querido mostrar su rechazo, también lo ha hecho la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, o la portavoz de Podem, Laura Camargo, entre otros.

En Manacor, también se ha organizado un acto de protesta, que reúne a centenares de personas.

En Menorca y en Ibiza también ha habido concentraciones. 200 personas se han concentrado en Maó, unas 300 frente a los juzgados de Vila.