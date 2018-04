"Es una sinrazón"

Importante enfado el que tienen en el seno del Cirbonero y del Burladés. Ambos equipos ven ante si la posibilidad de quedarse feura de un play off de ascenso a tercera División que hace una semana tenía en su mano. La inclusión del Iruña (filial de Osasuna) en ese play off haría que el quinto clasificado del grupo navarro no tuviera opciones de ascenso.

En la SER, el Presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, aseguraba que la decisión la marca Madrid pero ese razonamiento no acaba de convencerles. "Me suena raro, sinceramente", ha reconocido el Presidente del Burladés, Patxi Bator. "Lo que nos fastidia es que se cambien las reglas de juego sobre la marcha".

Por su parte, el Presidente del Cirbonero, Santiago Rández, reconoce que se siente "herido en mi orgullo".

Ambos presidentes se van a reunir con Rafa del Amo para pedir explicaciones. Mientras tanto, no descartan emprender acciones legales y piden que el órgano competente se manifieste y lo haga lo antes posible.