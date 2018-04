Serna critica la utilización partidista de la presentación de la revisión urbanística

El pleno de la Diputación ha aprobado el documento que contempla la revisión de las normas urbanísticas de 86 municipios que afecta a 104 núcleos de población. Este documento revisa los planeamientos de Ayuntamientos sin normas urbanísticas propias.

Este documento ha contado con el apoyo de todos los grupos aunque el grupo socialista han pedido que cree una figura de protección para edificios singulares, de estas localidades, que no son bienes de interés cultural. El portavoz Albero Serna criticaba la utilización partidista de la presentación de este documento urbanístico “ayer lo que hizo el portavoz popular es faltar el respeto a la institución. Presentando un documento de la Diputación con el logotipo de su partido. Le pedimos que no vuelva a ocurrir y que desligue su condición de portavoz con la de su cargo institucional. Lo que no puede ser que el señor Sanz Merino utilice la institución como trampolín para, a lo mejor, su ambiciones personales” aseguraba Serna.

La entidad provincial también ha aprobado la modificación presupuestaria que recoge los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores que asciende a 2.300.000 euros que serán utilizados principalmente para financiar el plan anual de carreteras.

En cuanto a las mociones de los grupos políticos el equipo de Gobierno ha rechazado buena parte de ellas al entender que estas propuestas ya están llevando a cabo como es la campaña para la concienciación que acabe con las agresiones machistas en las fiestas de los municipios de la provincia. Sobre la mesa queda para ser estudiada la moción para la implantación de un servicio de comida a domicilio. También se ha quedado sin aprobar la moción socialista sobre las ayudas para la creación de mancomunidades de interés. El portavoz popular José Luis Sanz Merino apuntaba que “por principio no vamos a estar en contra de las ayudas que la Junta proponga a las entidades locales. No tiene sentido rechazar estas ayudas cuando en ciudades en las que gobierna el PSOE se está propiciando la creación de estas mancomunidades para acceder a las ayudas como Valladolid o Medina del Campo. Lo que tiene que hacer el partido socialista es aclarase un poco” concluía Sanz Merino.

La propuesta que ha visto la luz verde es la moción para instar al Gobierno y a otras fuerzas políticas para la implantación de una prueba única en toda España para el acceso a la universidad.