Montella: "Entiendo el enfado de la gente"

Montella compareció después de la tormenta. En la previa de un partido decisivo para el futuro del Sevilla y del propio técnico.

Viaje a Italia: "He leído algunas de cosas. Teníamos dos días de descanso. He vuelto con el equipo y he hablado el presidente. Yo tenía un asunto personal, un compromiso firme y el club me autorizó a viajar. El lunes trabajamos juntos. Estoy muy motivado para el próximo partido. Con las mismas ganas de siempre. Estoy tranquilo, porque veo al equipo muy motivado también de cara al partido de este viernes. El equipo quiere ganar y encauzar el objetivo de estar en la Europa League".

Reunión del consejo: "No me preocupa de lo que no puedo controlar. Trabajo con fuerza y con ganas. Estamos preparando el partido como siempre. Estoy concentrado en el partido con el Levante. El trabajo del entrenador es así".

Reunión con el presidente: "Le dije al presidente que tenía confianza. Sé que hemos hecho partidos malos, pero si llegamos a la Europa League, creo que no sería una temporada mala. Entiendo el enfado de la gente. Cuando hay una ilusión grande y se cae de esa forma hay decepción. Entiendo la reacción del aficionado, porque estaban muy ilusionado. Pero ahora hay que estar unidos. Unidos será fácil estar en Europa".

Nzonzi: "He hablado con él, y con la plantilla. Nzonzi se ha equivocado y ha tenido un error grave. Le ha pedido perdón a sus compañeros y a la afición. Tengo que estar atento a lo que tenemos que hacer en los entrenamientos, en la ciudad deportiva. A mí no me gusta decir lo que la gente quiera que yo diga. Yo tomo decisiones técnicas. Nzonzi ha cometido un error y ha pedido disculpas. Nzonzi ha hecho partidos extraordinarios y en otras ocasiones, no. Tomo decisiones siempre con la lógica de mi trabajo y del grupo".

Ganso: "Es un jugador con un grandísimo talento. No se ha entrenado con el grupo durante tres meses porque tenía un problema. Cuando un jugador está parado por un mes luego necesita 40 días para ponerse a tono. No soy médico, creo que tenía un problema físico. No lo he apartado. Para mí es un placer entrenar a los jugadores. Estaba lesionado, tenía algún problema físico".