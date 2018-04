'La Venta del Nabo', en las librerias el 10 de mayo

Desde el 10 de mayo serán ustedes bienvenidos a La Venta del Nabo, el mamaero mundial de los perdedores, que ve la luz en un libro sonoro de la editorial Aguilar, basado en los gags más desternillantes de La Cámara de los Balones, programa diario de Radio Sevilla y la Cadena SER Andalucía. Esta obra recoge los mejores gags transcritos y en formato sonoro de la llegada de Brasil, España, el Madrid, el Sevilla, el Betis, etc… a La Venta del Nabo.

Para entender que es La Venta del Nabo, sepan que los gaditanos suelen enviar «a mamarla» con indisimulada hostilidad a quien no les cae bien o, en otras ocasiones, de manera más cariñosa, a quienes la pifian en una actividad, la «cagan» en una situación o no logran sus objetivos. José Guerrero Roldán El Yuyu ha conseguido ubicar la acción, como diría el ínclito Antonio Reguera —y su inseparable Agustina, que no falte—, en La Venta del Nabo, las afama­das instalaciones hoteleras que alojan a todos los perde­dores futbolísticos.

En el universo paralelo de personajes desternillantes y en­trañables creado por El Yuyu, con la ayuda inestimable de sus imitadores y humoristas —Luis Lara, Bienvenido Sena y Fran Ronquillo—, La Venta del Nabo es uno de los mayores iconos de La Cámara de los Balones , tanto que ha emigra­do al pensamiento y al vocabulario de gran parte de la po­blación andaluza y española.