Mareee!

De com carregar-se la imatge, ja per terra, de la política. Qui guardà les imatges de la Cifuentes furtant cremes en el super? I qui ha donat l'ordre de llevar la pols a la cinta? Diu molt de qui ho fa i pot interpretar-se com avís a navegants... Per si de cas. I això mentre altre del mateix partit intentava, en veu alta, per la ràdio, justificar que ell de putes res, per una qüestió d'edat... no per altra cosa. Qui vol enemics tenint amics així?