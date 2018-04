Lambda, colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, celebra hoy en València el Día de la Visibilidad Lésbica bajo el lema ‘Soy visible, por tanto existo’.

Se trata de una conmemoración nacida en 2008 por la necesidad de denunciar la situación de invisibilidad vivida por el colectivo de mujeres lesbianas. En este sentido, lo que no se ve, no se nombra. Y lo que no se nombra, no existe. Ante esta situación, la asociación lucha por desmontar barreras y situar a las mujeres lesbianas como referentes positivos de la sociedad.

