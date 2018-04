Pintar de colores los datos del paro

El paro en la Comunitat Valenciana ha subido en 3.000 personas en el primer trimestre del año, lo que supone un 0,73 por ciento más y sitúa la tasa de paro en el 17,13% con un total de 413.000 desempleados, según la Encuesta de Población Activa. Claro, que si se buscan datos para dar la lectura positiva siempre se encuentran: en comparación con el primer trimestre del año pasado el paro se redujo en un 13,83%. Pero hay que afrontar la realidad, y la realidad dice que cada vez se trabajan menos horas, por lo que no se crea empleo, se reparte el que hay...Trabajo precario, con sueldos que no dan para llegar a fin de mes por no hablar de la desiguadad entre hombres y mujeres. Y si hasta la patronal reconoce que son malos por mucho que los pinte de colores la Generalitat, no hay nada más que añadir.

