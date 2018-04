Hugo Mallo:"Si dejamos escapar esta oportunidad tendremos que decir adiós a Europa"

El Celta no quiere perder el último tren europeo. Quedan cuatro jornadas de campeonato y las cuentas salen. A pesar de que cada vez hay más equipos en la lucha por la séptima plaza el Celta la tiene a tiro y no quiere, como hizo en otros partidos, desperdiciar la oportunidad de poder seguir en la lucha. El capitán del Celta, Hugo Mallo, es realista "las posibilidades están complicadas como toda la temporada. Tenemos un partido impotantísimo este sábado y de ese partido depende cómo podamos acabar. Hemos desaprovechado la oportunidad del Málaga, Leganes y esta no la podemos dejar escapar. Si fuese así tendríamos que olvidarnos de Europa".

Siendo un equipo irregular durante toda la temporada el Celta sigue vivo en la lucha europea. El capitán cree que a muchos equipos les está pasando lo mismo "da la sensanción de que ningún equipo quiere ese séptimo puesto. Parecía que estábamos muy mal nosotros y haciendo las cosas no del todo bien seguimos con opciones".

Y aunque el primer partido se juega este sábado en Villarreal el derbi está a la vuelta de la esquina "es una situación difícil para ellos. Si vienen descendidos será una situación rara. Va a ser un derbi importantísimo, porque si hacemos nuestro trabajo en Villarreal seguimos en la pelea y sería trascendental".

Y Mallo va más allá "yo si estuviera en esa situación me gustaría descender cuanto más tarde mejor. Puede que no nos juguemos nada ambos pero un derbi es un derbi, siempre quiero ganar aunque sea a las chapas, por nosotros y por la afición"