Emilio Merchán en Ser Deportivos

Emilio Merchán (ADZ-Iberdrola) estuvo este jueves en los estudios de Radio Zamora, tras haber recibido la pasada semana una mención especial en los Premios Podium que otorga la Junta de Castilla y León, como reconocimiento a sus muchos años en la élite del piragüismo, en el que ha logrado un total de 18 medallas en Campeonatos del Mundo y Europeos, incluyendo seis oros en los Mundiales (uno en pista, en k-2 1.000 metros en Canadá y cinco en maratón) y otros cinco títulos en Europeos (los cinco en maratón).

Además, en su historial figura el triunfo cuatro años consecutivos en el descenso del Sella, y la participación en dos Juegos Olímpicos, con un diploma (quinto puesto) en Atlanta 96 y una final en k-1 en Sidney 2.000.

Pese a que ya el piragüismo no es su principal dedicación "el trabajo y sobre todo la familia son ahora mi proridad", está lejos de retirarse. De hecho, en el pasado 2017 llegó a estar 6 meses sin entrenar, para después ser segundo en el Sella, remando con el portugués Ramalho. Este año, sin embargo, no ha dejado de entrenar durante el invierno "y seguiré mientras me vea con fuerzas para seguir disputando la victoria en las pruebas a las que acuda".