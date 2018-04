Quirófano para Javi Rodríguez

El jugador rojiblanco Javi Rodríguez tendrá que pasar finalmente por el quirófano, debido a sus problemas de pubalgia.

El delantero no ha podido completar la temporada deseada, dado que durante meses ha arrastrado problemas físicos que no le han dejado rendir al cien por cien, ni ser un fijo en las alineaciones. Se optó por un tratamiento conservador, pero no ha surtido efecto, y finalmente será operado.

La operación tendrá lugar este viernes en Valladolid, y el período de recuperación se estima en unos cuatro meses, por lo que se perderá la próxima pretemporada.