Los caudales de viejas crecidas están "sobredimensionados"

Un mito a desterrar. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro niegan la afirmación de alcaldes y agricultores de que los daños de las avenidas son cada vez mayores con menor caudal. La CHE y la Universidad de Zaragoza celebran hasta este viernes las XXII Jornadas de Derecho de Aguas.

En estas jornadas se están abordando fenómenos hidrológicos extremos: las sequías y las inundaciones. A estas últimas se refería la jefa de Hidrología de la CHE. María Luisa Moreno asegura que no hay más daño con menos caudal y que hay que fijarse en otros parámetros, como "qué altura alcanzó el agua, qué volumen de agua traía esa crecida y, sobre todo, qué exposición y vulnerabilidad existía en la llanura de inundación". Moreno incide en que "no se puede comparar la potencia y la afección de aguas en la avenida de 1961" cuando "no había motas":

Y asegura que los caudales de viejas avenidas estaban "sobredimensionados". Actualmente, "tenemos procedimientos mediante tecnología 'doppler' de aforamiento completo durante las crecidas" y "una vez validados los datos se da cuenta uno que el caudal máximo en algunos episodios no fue en que su momento, en la gestión de la crecida se ofreció". Y aclara: "Cuando digo sobredimensionados, es un 20 - 30%, no mucho más".

Las jornadas, que se celebran en la sede de Ibercaja, pretenden exponer las estrategias para minimizar los efectos de futuros episodios de sequía y riadas.