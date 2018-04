En busca de los alcaldables

Jorge Azcón ha anunciado que será el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Zaragoza en las próximas elecciones. Lo ha dicho en la tertulia Plaza Pública de Hoy por Hoy Zaragoza, en Radio Zaragoza.

Hoy hemos preguntado a los portavoces municipales quién será el candidato de cada partido. Y el popular Jorge Azcón no se ha andado con rodeos: "Me gustaría y creo que lo voy a ser". El resto de los partidos, tendrán que esperar a sus primarias. ¿Quién se presentará? Por el PSOE, "ya hay nombres; no soy yo el que tiene que dar nombres; el que quiera, que salga", ha dicho Roberto Fernández. Por Ciudadanos, Sara Fernández remarca que "nuestro presidente [Albert Rivera] ya ha dicho que estamos abiertos al talento, somos muy prudentes con las encuestas pero las encuestas están ahí y estamos abiertos a incorporar a mucha gente a este proyecto". Y ha aclarado que "hasta 2019 no haremos listas y nosotros tenemos primarias". En Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio ha jugado a la ambigüedad quiere, pero no quiere.

El debate sobre los procesos internos para elegir a los candidatos electorales lo abrió ayer el propio alcalde, cuando en Radio Zaragoza, se mostró ayer partidario de elegir a su propio equipo. Toda la oposición entiende que ese comentario demuestra la desunión interna de Zaragoza en Común.