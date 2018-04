"Seguro que nos salvamos"

La Segunda División no le viene grande. Los números de Fran Fernándezhablan pos sí solos: siete puntos de nueve posibles en la categoría de plata, y este sábado vuelve a sentarse en el banquillo del primer equipo. El Almería reestrena técnico de la casa y en una rueda de prensa breve, pero enriquecedora, Alfonso García Piñero, vicepresidente ejecutivo rojiblanco, dio de nuevo la bienvenida a Fran. Ya no hay dudas, ni sorpresas: hasta el final con el técnico que ha clasificado al filial para el Play Off de ascenso a Segunda B. Lo acompañaron Javi Fernández, ayudante y psicólogo deportivo, y Miguel Ángel Corona, el director deportivo.

El objetivo

No llega con tiempo suficiente como para hacer una revolución de piezas o sistema de juego. A falta de seis jornadas es más importante tocar la fibra sensible del deportista y agobiarle lo menos posible. Fran Fernández no tiene dudas sobre el futuro a corto plazo del club: “Si no estuviera convencido no aceptaría. Es mi club y quiero lo mejor para él. Hay futbolistas suficientes y con el trabajo de todos lo vamos a lograr. Hay que cambiar ciertas cosas, y en ello estamos”. Debutó ya esta Liga con triunfo ante el Real Zaragoza (3-0), y espera que el final sea igual de feliz ante el Barcelona B, rival directo: “Es un reto importante, pero lo vamos a conseguir”.

En la cumbre

Conoce las categorías inferiores y la perseverancia ha dado sus frutos. Fran va a disfrutar de seis encuentros en la categoría de plata y el sueño no es otro que salvar al Almería del descenso. De la casa, de la tierra y recibido con los brazos abiertos por el vestuario, el técnico siente el mayor respaldo posible: “Quiero llegar a lo máximo y para mí eso supone entrenar al equipo de mi tierra, independientemente de las circunstancias. Doy las gracias al club y voy a darlo todo, como siempre, para salvar la situación”. Pese a la mala dinámica de resultados, ve que los jugadores han cambiado de chip por el bien invidual y colectivo: “La predisposición de la gente es fantástica y vamos a ver qué sucede en estas seis semanas, porque creo que es bueno dejar atrás el pasado”.

Su estilo

Es diferente al de Lucas Alcaraz. Los equipos de Fran Fernández suelen ser más verticales y ofensivos, aunque no ha dado pistas respecto a la alineación que sacará contra el Barcelona B. Tampoco quiere generar un exceso de presión en el vestuario ante la importancia que tienen los puntos del Mediterráneo: “Quiero un Almería valiente, que vaya a por el partido desde el inicio, y que no tenga miedo a nada. Es una final, pero luego nos quedarán otras cinco. La situación clasificatoria obliga a vencer cada semana”.

Jugar con 12

La afición está respondiendo y quedan menos de 800 entradas a la venta en la sede del club. Se espera la mejor entrada de la temporada y Fran Fernández agradece que los almerienses se impliquen en este momento tan duro como importante para la historia del fútbol en la ciudad: “El primer factor es la afición.Se está dando un paso hacia adelante en todos los niveles y veo una nueva ilusión en el ambiente. Se olvidará de lo ocurrido hasta a ahora y pensará solo en el partido”. Fran llega con mensajes directos.